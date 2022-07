Il Questore sospende la licenza di Bar per 10 giorni

Nella mattina di sabato 16 luglio il Questore di Torino, ai sensi dell’art. 100 TULPS, ha sospeso la licenza di un bar, ubicato in Torino, Corso Vercelli, sito nel quartiere Aurora, frequentato da numerosi avventori, italiani e stranieri, che rimarrà chiuso per giorni 10 decorrenti dal 16 luglio 2022.

E’ il secondo locale a subire il provvedimento cautelare del Questore nel quartiere Aurora nel giro di un mese, a dimostrazione che alta è l’attenzione della Questura verso i disagi rappresentati dai residenti del quartiere.

E’ stato ritenuto che il locale costituisca fonte di concreto e attuale pericolo per la sicurezza dei cittadini, con indubbi riflessi negativi sull’ordine pubblico.

L’esercizio si trova in una zona ove i residenti hanno presentato numerosi esposti a causa dei frequentatori dei locali che insistono nella via (schiamazzi, liti, risse).

Il provvedimento è stato adottato al termine di serrati controlli operati in particolare nel mese di giugno e fino al 9 luglio da personale del Commissariato “Dora Vanchiglia”, in collaborazione con gli Agenti del Reparto Prevenzione Crimine Piemonte messi a disposizione della Questura per rinforzare il dispositivo di controllo del territorio, durante i quali sono stati identificati tra gli avventori del locale molti gravati da precedenti di polizia.

E’ la seconda volta che il locale subisce una sospensione della licenza nel giro di due anni: la precedente risale al giugno 2020 scaturita dal fatto che alcuni avventori, dediti al gioco di azzardo, sono stati scoperti da un blitz di Agenti della Polizia di Stato.