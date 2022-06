Ad Aosta il primo try-out regionale di baseball 5

Il 29 giugno ad Aosta si è svolto il primo try-out regionale di baseball 5, riservato agli atleti tesserati FIBS ambo i sessi classe 2005-2006-2007 .

L’attività è propedeutica alla creazione della Nazionale Italiana, che dal 16 al 19 novembre parteciperà al Campionato dell’Europeo U17 di baseball 5 che si svolgerà a Sofia (Bulgaria).

Agli ordini del responsabile tecnico Maurizio Balla e dello staff dell’ Aosta Bugs composto da Federico Monti, Achille Gallarini ed Antonio D’Isanto, i ragazzi hanno sostenuto un allenamento selettivo ed alcuni incontri dimostrativi, durante i quali nessuno dei presenti si è risparmiato.

I ragazzi selezionati dopo questa fase, saranno convocati per una successiva selezione, che si terrà a Novara alla fine del mese di luglio.

Ad Aosta era presente anche il consigliere regionale Isabella Dalbesio e referente per il Comitato Regionale FIBS Piemonte del progetto. Il presidente Sabrina Olivero ringrazia tutti per l’impegno profuso per la buona riuscita dell’evento.

Ecco la lista degli atleti partecipanti: