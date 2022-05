Collé e Anselmi, vittoria in due al Trail Monte Soglio

Spettacolo assoluto al Trail Monte Soglio, la classica prova offroad di Forno Canavese (TO) tornata in calendario dopo uno stop forzato per Covid di due anni.

La gara più importante, il Gir Lungo di 73 km per 4.300 metri di dislivello è vissuta sulla sfida fra lo specialista internazionale Franco Collé (Pol.Sant’Orso Aosta) e Matteo Anselmi (Atl.Isola d’Elba). L’aostano era transitato primo al controllo dei 20 km dovendo poi accusare l’offensiva del toscano sul nuovo tratto di Piano Audi, accusando ai 36 km un ritardo di 37”. Dopo aver ripreso il rivale nella parte successiva, i due hanno proceduto di comune accordo tagliando insieme il traguardo con la giuria che ha deciso di attribuire a entrambi la vittoria con il tempo di 8h40’33”. Terza posizione per Daniele Calandri (Inrun) a 16’51”. Fra le donne netto successo per Giulia Saggin (Friesian Team) che in 10h18’03” ha prevalso per 22’53” su Laura Barale (Ultra Taaaaac Team) e per 25’58” su Chiara Bertino (Pod.Torino).



Nel Gir Curt di 38 km per 2.300 metri netto successo per Lorenzo Facelli (Filmar Triathlon) che in 3h50’24” ha prevalso per 3’08” su Stefano Comollo (Runnerpillar Team), terzo gradino del podio per Franco Chiesa (Climb Runners) a 8’18”. A Marina Cugnetto (Atl.Salutto) la gara femminile in 4h13’30” con Irene Saggin (Ultrabericus Team) seconda a 13’41” e Valeria Marasco (Ultra Taaaaac Team) a 34’41”.

La gara, facente parte del PiemontTrail Challenge, ha visto i partecipanti arrivare al traguardo di Forno Canavese fino a sera inoltrata, ma sempre in perfetta sicurezza grazie ai tantissimi volontari dispiegati sul percorso e nella gestione dei servizi. Un grazie per questo spetta alle associazioni del territorio che hanno sostenuto l’Asd Monte Soglio Trail, come anche alle amministrazioni locali toccate dal percorso e da Csen e Iuta sotto la cui egida la gara si è svolta. Il Trail Monte Soglio è ripartito, per una storia destinata a durare.