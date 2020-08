Quando alla Fiat c’era Romiti e la crisi era colpa dei padroni

L’11 settembre deve proprio essere una data tragicamente ricorrente. L’ 11 settembre del 1980 cominciò a Torino lo sciopero alla Fiat contro i licenziamenti.

Come si è arrivati a questo punto? In particolare come si viveva ad agosto? La gioia delle ferie spazzata via dalla strage di Bologna. Che fossero stati i fascisti con la complicità dei servizi segreti deviati non c’era alcun dubbio.

Due anni prima venne assassinato Aldo Moro e bombe da tutte le parti. Nel 1979 elezioni

anticipate. Il Pci non ci stava più ad essere lo sgabello della Dc. Si prese la sua botta elettorale,

i socialisti di Craxi non sfondarono e si aprì la stagione del pentapartito e del famoso Caf Craxi

Andreotti e Forlani con De Mita guastatore. Fermandosi trasversalmente il partito del debito

pubblico. Forse per questo la Fiat assunse 19000 mila operai. Li assunse per la prima volta dagli

uffici di collocamento.

Fu l’anno in cui il gruppo ebbe più dipendenti di tutta la sua storia. Qualcosa non tornava

visto che l’auto italiana non funzionava. I piazzali erano pieni di auto invendute ed aumentava

l’ indebitamento con le banche. Cesare Romiti non aveva definitivamente vinto. Fatto fuori

Cantarella la finanziarizzazione era un gioco fatto. C’era la complicazione degli operai, stava iniziando l’

operazione snellimento. In altre parole si facevano più soldi con la finanza e dopo aver prodotto

auto bisognava venderle. Caratteraccio quello di Cesare Romiti scelto dall’Avvocato che, sulla

scelta dei suoi stretti collaboratori non ne sbagliava una. Sicuramente un po fané sui carichi

di lavoro, ma grande uomo di mondo. Dal nonno aveva preso arguzia ed intelligenza , non la

“cattiveria ” delle scelte nette. Anche per tutto ciò venne scelto Cesare Romiti. Gestore delle scelte

draconiane. Prima fra tutte indebolire radicalmente il sindacato.

I fatti gli diedero ragione.

Sempre Cesare Romiti definì gli anni 70 il decennio della Follia. Qualche ragione sulla

ingovernabilità degli stabilimenti l’aveva. Uno degli slogan maggiormente in vigore era : La

Fiat l’Indocina ce l’ha in officina. Dove portava tutto questo bailamme? Soprattutto se si voleva

tanta occupazione bisogna o fare la ” rivoluzione ” o vendere le auto. Diverse vie non c’erano. Nei

mesi precedenti c’erano stati tentativi di abboccamenti tra Fiat e sindacati che avevano respinto

al mittente le richieste di licenziamenti.

Fausto Bertinotti segretario Cgil regionale aveva coniato il motto: l’uso politico della Fiat della

crisi. Un timido tentativo di confronto fu fatto da Piero Fassino allora responsabile fabbriche

delle Federazione Torinese Comunista.

Si Svolse al Teatro Nuovo la Conferenza Nazionale Fiat. Fassino entrava a pieno titolo nel gota

nazionale. Ma quasi totalmente inascoltato. Rileggendo gli atti del convegno un buon senso che

non era figlio di quei tempi. Giorgio Amendola fu l’ unico che apertamente scrisse su RINASCITA:

La Fiat ha ragione. Avanti così ci sfasciamo.

Molto ma molto più modestamente passai 10 giorni bellissimi di vacanza all’ isola del Giglio con

la famiglia e il mio Vate in assoluto, il Professore Romolo Gobbi.

Al pomeriggio mi catechizzava descrivendo per filo e per segno cosa sarebbe avvenuto. Tipico

dei solitari visionari Romolo ci azzeccava perché non aveva nulla da difendere e da perdere. Altra

cosa erano i dirigenti sia del sindacato come del PCI. Se avesse avuto ragione la Fiat dovevano

ammettere di aver sbagliato in quegli anni. Non era nelle corde dei politici e sindacalisti di allora.

Semplificando la colpa della crisi settore auto italiano era dei padroni. Dovevano essere loro,

solo loro che pagavano gli effetti negativi della crisi non licenziando. Avevano dunque un obbligo

morale che dovevano saldare e basta. Ora può apparire un modo bizzarro di ragionare. Non

poi così tanto se si pensa che c è qualcuno che ragiona ancora così. Addirittura c’ era chi la

considerava un’ occasione per la nazionalizzazione. Sintesi: lo Stato, attraverso l’ Iri si comprava

tutto. Forse non avevano tutti i torti, fatti i conti lo Stato (forse) tirava fuori meno soldi di

quelli che ha tirato fuori tra cassaintegrazione ed agevolazioni o costiuendo società come Tne

Spa che ha dato oltre 100 milioni a Fiat, diventando padrona di un pezzo di Mirafiori e di fatto

non ha mai operato.

Ma si sa che dei se e dei ma sono piene le fosse della storia ed il più delle volte

servono ad inutili polemiche. Una cosa è certa: in quell’agosto di attesa una certa sinistra, un

certo sindacato , un certo Pci non avevano capito che il vento era cambiato. Direi di più, quella

certa sinistra, quel certo sindacato stava scrivendo o leggendo un libro che non capiva. Che non

voleva capire o forse che non poteva capire.

E dopo 40 anni Torino non è più capitale di nulla se non del suo rimpianto per i fasti passati.

Patrizio Tosetto