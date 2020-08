Campionati Italiani Assoluti Estivi, due atleti piemontesi a Bolzano

Archiviati domenica scorsa i Campionati Italiani di Categoria, i tuffi tricolori tornano protagonisti con i Campionati Italiani Assoluti Estivi, in programma alla piscina Karl Dibiasi di Bolzano da mercoledì 5 agosto – a venerdì 7 agosto.

Sono 50 gli atleti in gara, in rappresentanza di 15 società. Tra loro i piemontesi Matilde Borello e Eduard Timbretti Gugiu, entrambi tesserati per la Blu 2006 Torino e vincitori di medaglie ai Categoria dei giorni scorsi disputati a Roma. In particolare, Eduard si è laureato campione italiano Junior nelle due prove dal trampolino e ha aggiunto l’argento dalla piattaforma; nella stessa categoria, Matilde si è piazzata terza dai 3 metri, dopo aver sfiorato il podio dal metro.

Nei prossimi giorni Matilde Borello sarà nuovamente in gara nel trampolino 1 e 3 metri, Eduard Timbretti Gugiu in tutte e tre le prove. I due si tufferanno anche in coppia nel sincro misto dai 3 metri, specialità nella quale saranno all’esordio. Eduard sarà inoltre impegnato nel sincro 3 metri e nella piattaforma sincro, in coppia rispettivamente con Gabriele Auber (Marina Militare) e Andreas Sargent Larsen (Circolo Canottieri Aniene). Il comunicato completo con il programma dettagliato delle gare su https://www.federnuoto.piemonte.it/finpiemonte/home_new/appro_new.asp?id_info=20200804172445&area=3&menu=agonismo&read=tuffi