Il commento di Andrea De Vicenzi: “Un risultato storico”. Con il sostegno di Borello Supermercati

È ufficiale. La World Ultra Cycling Association (WUCA) ha convalidato i 10 Record del Mondo stabiliti lo scorso 7 e 8 giugno al Velodromo di Palma de Maiorca.

“Un risultato storico, che segna un punto di svolta non solo per la mia carriera, – spiega Andrea De Vicenzi – ma per tutto il movimento paralimpico”.

I record omologati coprono una ampia gamma di distanze e durate:

• 100, 200 e 300 miglia

• 100, 200, 300 e 500 chilometri

• 6, 12 e 24 ore

È stato – ed è tuttora – un viaggio straordinario, perché tutto questo potrebbe rappresentare solo l’inizio. Quando durante lo scorso inverno, insieme alla mia squadra abbiamo immaginato e poi messo nel mirino questi traguardi, eravamo consapevoli della grandezza della sfida.

Ma sapevamo anche di essere pronti!!!

Con Pietro Delporto e la sua famiglia, seduti a tavola a Palma de Maiorca, è bastato citare la sfida, guardarci negli occhi, e passare subito alla programmazione.

Da li sono seguite calle e telefonate con il team, ed ognuno e ognuna, nel proprio ruolo, si è preparato con dedizione, competenza e passione, affrontando mesi intensi di lavoro, allenamento e pianificazione.

Questa impresa assume un valore ancora più profondo nel contesto paralimpico: nessun atleta con disabilità, prima di me e di noi, aveva mai provato – forse nemmeno immaginato – di affrontare qualcosa di simile.

Questo dato non è solo motivo di orgoglio, ma anche la dimostrazione concreta di quanto il lavoro fatto negli anni stia portando frutti importanti.

L’esperienza accumulata, le cadute e le risalite, le intuizioni e gli errori, le convocazioni mai arrivate in azzurro che facevano male ma comunque continuare a credere in te stesso, oggi si traducono in risultati tangibili e in una consapevolezza che ci spinge a guardare sempre più in alto.

Ora è il momento di festeggiare e godere di questo traguardo.

A distanza di quattro settimane, sento ancora la fatica nelle gambe e l’emozione viva nel cuore.

Quelle 24 ore resteranno impresse per sempre nella mia memoria: il silenzio del velodromo, il ritmo costante della pedalata, gli sguardi e l’attenzione della squadra ad ogni mio passaggio, il cronometro che scandiva ogni giro, e la certezza, giro dopo giro, che ce l’avremmo fatta!

Non ci fermiamo!

Questo è solo un nuovo punto di partenza.

Verso altri limiti da superare!

Infine, un ringraziamento speciale va a tutti gli amici e alle aziende che hanno scelto di credere in questa impresa e che sono al mio fianco in ogni momento, allenamento, in ogni sfida, in ogni nuovo sogno da realizzare.

Il loro supporto è parte integrante di questa storia, ed è anche grazie a loro se oggi possiamo celebrare questo grande risultato:

Borello Supermercati

Progetti del Cuore

Quixa

Pomì

Fondazione Dona di Slancio

Coppini Arte Olearia

Geass

Equistasi

Katana

Outwet

Zinzino

Edel Costruzioni

Lombardo

FIZIK

Anmic Cremona

CSR

Visioli Immobiliare

Avis Casalmaggiore.

Grazie per esserci!

Sempre!

ANDREA DE VICENZI

