“Nasce ‘Scelta Cristiano Popolare’”

Per rafforzare il Centro con la cultura cattolico popolare e sociale”

“Presentato stamane alla Sala Stampa della Camera dei Deputati il nuovo soggetto politico

denominato “Scelta Cristiano Popolare”. Un movimento presente in tutto il paese che

persegue, tra gli altri, due obiettivi di fondo. Da un lato rafforzare ‘la politica di centro’ e

il progetto politico di un Centro riformista e dinamico. E, dall’altro, affinare questo

progetto attraverso il contribuito decisivo e determinante del pensiero e della cultura

cattolico popolare e cattolico sociale.

Del resto, dopo il ritorno della destra democratica e di governo e della sinistra in tutte le

sue multiformi espressioni, è quantomai singolare che proprio il campo politico del Centro

continui ad essere debole e, al contempo, marginale e periferico nelle concrete dinamiche

politiche del nostro paese. Al punto che, come è stato sottolineato durante la presentazione

del nuovo movimento, assistiamo ad operazioni che pianificano a tavolino la ricostruzione

di questo luogo politico da parte di esponenti e di partiti che sono radicalmente estranei

ed esterni rispetto a questa sensibilità politica e culturale.

Per queste ragioni, semplici ma oggettive, “Scelta Cristiano Popolare” avvia un percorso

con le forze politiche che si richiamano al Centro per affinare e consolidare un progetto

politico che sia in grado di intercettare segmenti crescenti della pubblica opinione che o

si astengono o votano stancamente altri partiti. Il tutto per superare la nefasta

radicalizzazione della lotta politica e la conseguente polarizzazione ideologica che

finiscono solo per indebolire la qualità della nostra democrazia e la stessa credibilità delle

istituzioni democratiche”.

On. Giorgio Merlo

On. Rodolfo De Laurentiis

IL TORINESE