La politica e le soluzioni per la ripresa

Saremmo alla vigilia di un golpe. Il novello Peron sarebbe il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte. Francamente non ce lo vedo. Se poi si sostiene che le novelle camicie nere pronte a marciare su Roma sono quelli del PD, la cosa più che inverosimile mi pare una grande buffonata.

Mandanti? Ovviamente la Germania che dopo aver comprato la Grecia vuole comprarsi l’Italia in modo molto semplice : farla ulteriormente indebitare e comprarsi il Colosseo, la Mole Antonelliana ed il Duomo di Milano e tutta Venezia a prezzi di saldo.

Forse non è la Germania che

ha scatenato il Corona 19, ma sicuramente ha già fatto i conti. E chi più ne ha più ne metta.

Concretamente non è mai colpa di noi italiani che forse, dico forse, non abbiamo mai colpe ed

abbiamo governato il nostro paese negli ultimi 40 anni in modo irreprensibile.

Nel mentre la Giunta del Piemonte ha deciso: denuncerà per diffamazione Reporter. Contenti

loro contenti tutti.

Basta che non si produca in boomerang per i querelanti. Ho cari amici in giunta che nulla

possono della nomina di Icardi ad assessore alla Sanità. Lo stesso Cirio poco ne può. Gli ordini

arrivano direttamente da Matteo Salvini in tempi nei quali era impossibile dirgli di no. Un Matteo

Salvini sotto tono, sembra quasi che voglia passare il testimone del comando a Giorgia Meloni

con La Russa, da buon gufo, che gongola: magari faccio il numero due. Ma intanto la durezza

dei numeri è impietosa, il Piemonte è al secondo posto dopo la Lombardia e la provincia di

Torino ha superato la provincia di Bergamo. E come si sa Matteo Salvini ha mandato a casa

Maroni ancora troppo amico di Umberto Bossi mettendo un suo fedelissimo come Fontana.

E se quelli del Piemonte possono dire siamo appena arrivati, in Lombardia non c’è santo che

tenga, istituite le regioni quelli di Sinistra non hanno mai toccato boccino. Fortuna che c è Zaia.

Fortuna sicuramente per i veneti, ma anche per noi piemontesi decisamente oggi in difficoltà.

Ci dimostra che, almeno in questo caso il problema non è politico ma di competenza e di

conseguente scelta dei collaboratori. Se n’è accorto anche Cirio, forse in ritardo, ma come si

dice, meglio tardi che mai. Altro fattore: ci sono due livelli di informazione. L’ufficiale e quella

sotterranea. Su questo siamo in continuità con il passato. La prima: quasi tutto sottoscritto. La

seconda: pensando solo a potenziare le terapie intensive si è tralasciata una politica di tamponi

a tappeto. Ed è qui che casca l’ asino. Il Piemonte ha fatto come la Lombardia ed ha sbagliato, il

Veneto, l’Emilia Romagna e la Toscana hanno fatto l’ opposto ed hanno fatto bene. Un cambio di

passo sembra averlo fatto Cirio. Dopo la scelta dell’ex Ministro Fazio ha addirittura arruolato il

prof Paolo Vineis, epidemiologo di fama internazionale. E Icardi mastica amaro.

Cambio di passo e soprattutto cambio di metodo, finalmente Cirio, assumendosi le sue

responsabilità sceglie lui. Il 4 di maggio è dietro l’angolo e come si dice, quando ci si è bruciati

con l’acqua calda si ha paura anche dell’acqua fredda. Sia ben chiaro, sono assolutamente d’ accordo sulla riapertura senza e senza ma .

Ma sono d’accordo su una apertura controllata,

monitorata e gestita. La Regione, magari attraverso l’ assessore al Lavoro dovrà coordinare le forze preposte al controllo e verifica delle condizioni

di sicurezza.

Gli strumenti ci sono come ad esempio l’Arpa. Compito tutt’altro che semplice.

Un conto controllare le attività produttive dai 200 dipendenti in su. Un conto controllare attività sotto i

15 dipendenti, che sono la stragrande maggioranza. Intanto la magistratura non molla ed indaga

sulla gestione delle case di riposo per anziani. Anche qui molto dovrà cambiare.

In particolare il problema dei costi. Generalmente sono Coop sociali e di servizi che gestiscono

il servizio dalle pulizie all’assistenza sanitaria. Comprimere i costi vuol dire anche, se non

soprattutto, sottopagare i lavoratori in alcuni casi non qualificati per i servizi che debbono fare.

Impossibile aumentare le rette mensili per gli ospiti. Unica soluzione è prevedere un

contributo pubblico. Sperabile che in questi 37 miliardi che dovrebbero arrivare dall’Europa siano

contemplati anche contributi necessariamente a fondo perduto. Dunque controlli da una

parte e contributi dall’altra.

In qualche modo reinventarsi, sperando nella nostra intelligenza per far sì che anche il

coronavirus sia un’ occasione e non solo una disgrazia.

Patrizio Tosetto