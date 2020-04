In queste settimane di emergenza sanitaria, lo scienziato del vino Donato Lanati si rivolge ai vigneron e non solo. Per loro, una riflessione un po’ meno scientifica e un po’ più personale.

Tra numeri, mercati e scenari inediti, come viene percepita l’emergenza sanitaria dal mondo dell’enologia? Le grandi aziende sono chiuse. Le esportazioni bloccate. I grappoli, resteranno attaccati alla vite?

“Se pensiamo che un microrganismo, infinitamente microscopico, è stato

in grado di far crollare le nostre certezze e, a livello mondiale,

inceppare tutti gli equilibri, credo che sia giunto il tempo delle

riflessioni più profonde”.

Siamo abituati ad avere tutto, o quasi, sotto controllo. “Perdere il

comando e senza sapere per quanto, è ciò che più spaventa”. Si

percepiscono il limite alla libertà e la vulnerabilità umana.

“La natura segue il suo percorso anche se, talvolta, è inesorabile.

L’azione antropica, in tutto questo, indubbiamente fa la sua parte. La

storia ci ha insegnato che le calamità si ripetono (iniziano e

finiscono), ma abbiamo anche imparato che l’uomo sa adoperarsi per

fronteggiarle. Oggi, dalla nostra parte ci sono scienza, conoscenza e

informazione. Il mondo scientifico sconfiggerà questo virus”.

Mercati chiusi ed esportazioni bloccate. I grappoli resteranno, dunque,

appesi alla vite?

“Chi ragiona in questo modo, pensa solo al business. Il vino è vita che

continua; è amore e rispetto per la natura. Ai lamentosi davanti al

bicchiere mezzo vuoto, io preferisco i propositivi con il calice mezzo

pieno”.

Le difficoltà si combattono aumentando la consapevolezza. L’imperativo

è: reagire.

“E’ giunto il momento di valorizzare maggiormente il prodotto italiano.

Il marchio Made in Italy non è solamente provenienza geografica: è

espressione di indiscussa eccellenza, un valore fatto di storia,

tradizioni, esperienza, ricerca, tenacia e creatività”.

Da dove ripartire?

“Personalmente, quando tutto questo finirà, ripartirò con quelli che

pensano sopra la riga, dal calice mezzo pieno. Con loro, traccerò la

strada del futuro”.

E’ giunto anche il tempo per riclassificare le priorità della vita.

Chi produce vino, vive in una dimensione fortunata: anche se costretto a

casa, affacciandosi alla finestra, non vede il cemento. Gli uomini del

vino vedono la natura che si rinnova. La vista è parte essenziale del

nostro pensiero; la visione della natura aiuterà”.

Dopo il Coronavirus, il valore della vita sarà aumentato.

“Per me, il bicchiere è sempre mezzo pieno e contiene una vita più

consapevole”.