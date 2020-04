De Silvestri: “Sogno lo stadio pieno, ma ora rispettiamo le regole”

Il difensore granata Lorenzo De Silvestri, ha parlato in collegamento da casa propria con la redazione di Sky Sport

“Sogno il ritorno in campo con uno stadio pieno per condividere la gioia di stare insieme e di potersi abbracciare. Però adesso – ha commentato il calciatore del Toro – l’unico pensiero è il contenimento dei contagi, non i calendari. E noi dobbiamo solo mantenerci in forma, poi, quando sarà, ci adatteremo in maniera seria. E’ un momento tragico, mi informo tutti i giorni sulle novità e cerco di rispettare le regole per dare una mano a chi è in prima linea. Sento sempre la mia famiglia: la mia fidanzata Carlotta è un orgoglio per me, lei è una ricercatrice, spero che anche quando tutto sarà passato si continui a sostenere la ricerca. Loro sono degli eroi. Al mattino mi alleno al pomeriggio coltivo i miei hobby come l’arte e la lettura”.