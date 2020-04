Autismo, una giornata di sensibilizzazione

Oggi, 2 aprile, è la Giornata mondiale della consapevolezza sull’autismo, istituita dall’Assemblea generale dell’Onu.

Il Consiglio regionale del Piemonte: “Necessarie politiche di integrazione per le persone autistiche”

L’organizzazione di volontariato Autism Speaks promuove da anni l’iniziativa “Light it up blue”, rivolta oltre che ai privati cittadini, alle pubbliche amministrazioni di tutto il mondo affinché illuminino un proprio monumento o edificio simbolico di blu. Tra le tante inziative in programma, sul canale Sky Arte, in prima serata, alle 21.15 va in onda “Tommy e l’asta dei cervelli ribelli “, docufilm disponibile anche in streaming su Now TV, di Gianluca Nicoletti.

In Piemonte sono attive anche le istituzioni. Stefano Allasia, presidente del Consiglio regionale, osserva: “In un momento difficile come quello che stiamo vivendo, la quotidianità delle famiglie con figli autistici diventa ancora più complessa. Infatti, oltre a vivere le tante situazioni problematiche che l’emergenza sanitaria in corso presenta, i genitori devono affrontare un’altra emergenza, quella della difficile gestione e cura dei propri figli. È compito delle istituzioni collaborare al sostegno di processi che favoriscano l’integrazione sociale delle persone autistiche e sollecitare una maggiore conoscenza su questa malattia con politiche attive a favore dei soggetti che ne sono affetti e delle loro famiglie”