Inquinamento urbano e coronavirus: un rapporto troppo stretto

Un tempo c’era il Mal d’Africa. Più poetico, esotico, fascinoso. Oggi anche l’Africa è sotto l’offensiva Covid 19, in barba alla termolabilità del virus, ma naturalmente non si dice.

Come non si dice che, oltre al Covid, ci sono anche le cavallette, nuova piaga faraonica, figlia dello squilibrio dell’ecosistema.

Non è Jahvè stavolta a mandare piaghe e diluvio, ma Madre Natura, dal maschile al femminile, in un video che fa il giro del web e getta una luce apocalittica sull’epidemia…