L’immobilismo in Comune e Regione frena la crescita

Stati generali dei 5Stelle a Torino. Farò il diavolo a quattro per potere andare. Dipende se sarà a porte aperte, ovviamente. Dubito, ma la speranza è l’ ultima a morire

Il perché dell’ eventuale scelta è presto detto. Chiaretta è in poleposition per diventare coordinatore nazionale. Donna (il che non guasta mai) non ha fatto pressoché nulla come Sindachessa, ma non è detto che, per loro, sia un limite.

E poi, diciamocelo, è tra i pochi che non ha detto tanti strafalcioni. Se poi ha dei conti sospesi con la giustizia non importa, noi siamo garantisti e ora anche per Beppe Grillo non è più un problema. Forse c’ è dell altro. Spariti al Sud i pentastellati vogliono ripartire dal Nord e, sempre magari, gli antagonisti gli danno una mano. Ora non possono proprio fare gli schizzinosi e tutto fa brodo. Chi ha definitivamente chiuso la porta in faccia sono i PD locali. Ed anche quelli nazionali qualche dubbio lo nutrono, oramai. Rimane il Prof. Marco Revelli che comunque non fa testo avendo un debole, da oltre 50 anni , per le cause perse. Nulla di nuovo da questa parte politica, insomma. Le novità arrivano da destra. Matteo Salvini si fa intervistare alla Camera. Prima le piazze erano la sua vita. Vedremo che cosa farà in Campania e Puglia. La Meloni garantisce: non ti preoccupare Matteo, al Sud ci pensiamo noi. Conosciamo meglio il territorio.Localmente, mi sa che il Governatore Cirio molla e l’ assessore che prenderà il posto di Roberto Rosso sarà un leghista. Che poi, a pensarci bene, sono sempre i leghisti i soci di maggioranza.

Purtroppo c’ è dell’altro. 9 mesi di governo e immobilismo totale. Una sola delibera del Consiglio regionale. Anche qui un record negativo assoluto. Criticare ( giustamente) il governo per immobilismo e poi essere immobili non è una bella cosa. Mi sa che il virus pentastellato di non fare quello che agli altri si chiede di fare si sta diffondendo. Ma tant’e’, che almeno per quel che ci riguarda non si vota a Torino come a Roma. Appuntamento al referendum sulla riduzione dei parlamentari. Ma anche lì , al di là del risultato, cambierà poco. Si vedrà. Altra cosa che non capisco.: i dati del governo sull’ economia sono tendenzialmente positivi per sgravi fiscali ed occupazione. A Torino ed in Piemonte disastro. Artigiani e negozianti chiudono perché sostengono di non farcela con le tasse. Se poi parli con chi regge ti dice che non può fatturare tutto ed in alcuni casi supera abbondantemente il 50 %. Molte fabbriche chiudono. E la multinazionale che sostiene di perdere mensilmente e che così non può andare e, magari ha già incassato i benefici fiscali.

Mi sembra proprio che il meccanismo non funziona e continuiamo ad essere dentro ad una spirale negativa. La crisi va avanti da 13 anni e non si ferma. Non tutto il Paese è in queste condizioni. Il Professor Massimo Cacciari ridicolizzata Conte Presidente del Consiglio. Dopo l’Emilia Romagna parlate di vittoria. Ma lo sapete che tutto il Nord è a trazione di destra? E qui c’ è la stragrande quantità del prodotto interno! Grazie nell’aver inserito il Piemonte e dunque Torino. Cari politici locale torinesi e piemontesi datevi una mossa, diamoci una mossa. Non c’ è più tempo da perdere.

Patrizio Tosetto