La polizia trova ricercato con 11 identità diverse

Torino: controlli straordinari del territorio a San Secondo

E’ successo giovedì pomeriggio: per sfuggire ad un controllo di Polizia nell’area adiacente alla stazione Porta Nuova è entrato all’interno di una sala scommesse di Corso Vittorio Emanuele.

Gli agenti del Comm.to San Secondo e del Reparto Prevenzione Crimine Piemonte hanno dunque sottoposto a controllo l’attività, ove complessivamente erano presenti 18 avventori, fra i quali appunto il cittadino senegalese che si era sottratto, poco prima, all’identificazione. Il ventunenne, privo di documenti, ha declinato a voce le proprie generalità, pertanto è stato condotto in Questura per ulteriori accertamenti. Al termine di essi, oltre a comparire ben 11 alias forniti in occasione di precedenti controlli, è emerso a suo carico anche un ordine di custodia cautelare in carcere in sostituzione dei una misura restrittiva più lieve (il divieto di dimora a Torino). Il ventenne è stato, pertanto, arrestato ed inoltre denunciato per violazione della legge sull’immigrazione, in quanto inottemperante ad un decreto di espulsione del Prefetto di Torino e ad alcune intimazioni del Questore a lasciare il territorio nazionale.