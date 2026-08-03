Esplosione e incendio in un appartamento di Torino: padre e figlio gravi

Momenti di paura nella giornata di domenica in via Mercadante, a Torino, dove un incendio divampato in un appartamento al quinto piano di uno stabile ha richiesto l’intervento dei soccorritori. L’edificio, composto da sette piani e situato all’interno di un cortile, è stato completamente evacuato per consentire le operazioni di spegnimento e di messa in sicurezza.

Le fiamme sarebbero state innescate dall’esplosione di una bombola di gas presente nella cucina dell’alloggio. L’esatta dinamica dell’accaduto è comunque al vaglio delle autorità.

Il bilancio più grave riguarda due occupanti dell’appartamento: un ragazzo di 19 anni e il padre di 45, entrambi rimasti ustionati. I sanitari del 118 li hanno trasportati in codice rosso rispettivamente all’ospedale CTO e all’ospedale Giovanni Bosco.

Altri quattro residenti hanno riportato lievi intossicazioni dovute al fumo e sono stati assistiti in codice verde. Complessivamente il personale del 118 di Azienda Zero ha prestato soccorso a otto persone.

Sul posto sono intervenute numerose squadre dei vigili del fuoco, che hanno lavorato a lungo per domare il rogo e verificare la sicurezza dell’edificio, insieme ai carabinieri e a diverse ambulanze del servizio di emergenza. Sono in corso gli accertamenti per stabilire con precisione le cause dell’incendio.

IL TORINESE