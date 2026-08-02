Agosto a Torino, come cambiano i servizi Gtt

Ecco le variazioni dei servizi di trasporto di GTT nel mese di Agosto

Metropolitana

Ad agosto la metropolitana sarà in servizio con i consueti orari. Per proseguire i necessari interventi di manutenzione straordinaria e aggiornamento tecnologico, riducendo al minimo l’impatto sui passeggeri, si renderanno necessarie delle chiusure programmate nelle domeniche 2 e 9 agosto per cui sono previste.

Gli orari della metro

Inizio

servizio Ultima partenza

da Fermi Ultima partenza

da Bengasi Bus sostitutivo

(linea M1S) Dal lunedì al giovedì 5.30 21.30 21.30 22.00 – 00.30* Venerdì e sabato 5.30 1.00 1.00 – Domenica e festivi 7.00 21.30 21.30 5.30 – 7.00

22.00 – 00.30*

* Ultime partenze dei bus della linea M1S dai capolinea Fermi e Bengasi alle ore 00.00.

Il servizio metro nelle domeniche interessate dai lavori

Domenica 2 agosto, dalle ore 7.00 alle ore 12.00, la metro svolgerà il servizio passeggeri da Bernini a Bengasi, con servizio sostitutivo bus (M1S) sulla tratta Fermi – Bernini .

la metro svolgerà il servizio passeggeri da Bernini a Bengasi, con . Domenica 9 agosto, per l’intera giornata, il servizio della metropolitana sarà svolto con gli autobus sostitutivi della linea M1S sull’intero percorso Fermi – Bengasi.



Tram e bus

Da sabato 1° a domenica 23 agosto saranno in servizio tutte le linee tranviarie e la maggior parte delle linee bus della rete GTT di superficie. Tuttavia, nello stesso periodo, per la chiusura di molte attività lavorative in occasione delle ferie estive con la conseguente riduzione della domanda di trasporto, saranno adottate le seguenti variazioni del servizio.

Linea STAR 1: in servizio con orario festivo (dalle 14.00 alle 23.00)

in servizio con orario festivo (dalle 14.00 alle 23.00) Linea STAR 2: in servizio con orario festivo (dalle 14.00 alle 21.00)

in servizio con orario festivo (dalle 14.00 alle 21.00) Linea 6 : non gestita

: non gestita Linea 10 : in servizio su percorso festivo fino a piazzale Caio Mario

: in servizio su percorso festivo fino a piazzale Caio Mario Linea 12 : in servizio su percorso festivo

: in servizio su percorso festivo Linea 13+ : non gestita

: non gestita Linea 20 : in servizio su percorso festivo

: in servizio su percorso festivo Linea 26 : in servizio sulla tratta Parcheggio Stura – Villaretto

: in servizio sulla tratta Parcheggio Stura – Villaretto Linea 27 : effettua percorso festivo da via Anglesio a via Bertola

: effettua percorso festivo da via Anglesio a via Bertola Linea 33 : effettua percorso festivo da Collegno a piazzale Adua

: effettua percorso festivo da Collegno a piazzale Adua Linea 36N Rivoli-Alpignano: non gestita

non gestita Linea 39: in servizio con orario festivo, quindi senza il servizio serale



in servizio con orario festivo, quindi senza il servizio serale Linea 40 : non gestita (percorso coperto in parte dalla linea 62 da piazza Massaua a via Guido Reni angolo corso Sebastopoli)

: non gestita (percorso coperto in parte dalla linea 62 da piazza Massaua a via Guido Reni angolo corso Sebastopoli) Linea 45/ : non gestita

: non gestita Linea 52 : non gestita (percorso coperto interamente dalle linee 33 e 67)

: non gestita (percorso coperto interamente dalle linee 33 e 67) Linea 53 : non gestita

: non gestita Linea 54 : in servizio su percorso festivo

: in servizio su percorso festivo Linea 58 : non gestita (percorso coperto in parte dalle linee 12 e 58/)

: non gestita (percorso coperto in parte dalle linee 12 e 58/) Linea 66 : non gestita

: non gestita Linea 67 : effettua percorso festivo da Moncalieri a via Scialoja

: effettua percorso festivo da Moncalieri a via Scialoja Linea 68+ : non gestita

: non gestita Linea 72/ : non gestita

: non gestita Linea 77 : non gestita

: non gestita Linea 78 : non gestita

: non gestita Linea 83 : non gestita

: non gestita Linea 84 : non gestita

: non gestita Linea 132 : non gestita

: non gestita Linea 1N : non gestita

: non gestita Linea 2C : non gestita

: non gestita Linea B1 : non gestita

: non gestita Linea RV2 : non gestita

: non gestita Linea LS1 : non gestita

: non gestita Linea SE2: non gestita

La linea 5 transita dal Cimitero Parco nelle ore di apertura anche dal lunedì al venerdì fino all’11 settembre.

La linea 5/ non sarà gestita fino all’11 settembre.

La linea 17/ non sarà gestita fino al 12 settembre.

La linea 1S non sarà gestita dal 10 al 15 agosto.

A partire dal 31 luglio Star Plus sospenderà temporaneamente l’attività. La ripresa è prevista da venerdì 4 settembre.

Star Plus sarà nuovamente operativo nelle notti di venerdì e sabato, dalle 23.00 alle 5.00, oltre che in occasione di eventi e ricorrenze particolari.



Servizi speciali per gli stabilimenti

Le linee 22 – 24 – 25 (speciali per stabilimenti FPT – CNH – IVECO Industrial S.p.A.) non saranno gestite dal 1° al 23 agosto.

Le linee 90 – 91 – 92 – 93/ – 94 – 95 – 95/ – 96 – 97 – 98 – 99 (speciali per stabilimenti Stellantis Mirafiori) non saranno gestite dal 1° al 23 agosto.

Ricordiamo che anche ad agosto ogni venerdì, sabato e nei prefestivi sarà regolarmente in servizio la versione estiva della rete notturna “Night Buster” potenziata con 17 linee che collegano 29 Comuni della cintura al centro Città.

IL TORINESE