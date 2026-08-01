Il Teatro va in montagna!… A San Sicario

Al Cinema – Teatro “San Sipario” della nota frazione di Cesana Torinese, ritorna “Onda Larsen” con “Spettacoli di mezza estate … in vetta”

Dal 6 al 17 agosto

San Sicario – Cesana (Torino)

“Non ci piace stare fermi!”: a confessarlo, in un’ autopresentazione, sono loro stessi. Parlo dei “Magnifici Quattro” della Compagnia Teatrale torinese (affiliata “Arci Torino”) “Onda Larsen”, maggiorenne da quest’anno (2008, l’anno di nascita) e “accasata” sotto la Mole nello “Spazio Kairòs” al civico 7 di via Mottalciata, tra “Aurora” e “Barriera di Milano”, sito un tempo di una vecchia Fabbrica di colla e ammoniaca. Tre attori (Riccardo De Leo, Gianluca Guastella e Lia Tomatis) e un’organizzatrice, Chiara Aguì: si deve ancora una volta a loro l’organizzazione – ed è questa la seconda edizione – di “Spettacoli di mezza estate … in vetta”, in programma ai 1700 metri di San Sicario, frazione di Cesana Torinese in Alta Valle Susa, da giovedì 6 a lunedì 17 agosto, presso il Cinema-Teatro “San Sipario” (frazione San Sicario Alto, C1 3/b). Spettacoli – si precisa – pensati per coinvolgere ogni fascia di età. Comprese, oltre ai tre “testi” in calendario da venerdì 7 a domenica 9 agosto, anche tre “proiezioni”, assecondando il tema della più ampia Rassegna “Sansi Summer Village 2026” dal titolo “Amplifica i tuoi sensi”. Rassegna che “ci ha stimolato – spiegano da ‘Onda Larsen’ – ad andare a cercare artisti e show che potessero effettivamente vedere coinvolti tutti i cinque sensi: la vista, ovviamente, con il teatro, l’udito con la musica, il tatto, con la magia, il gusto cantando a squarciagola le canzoni dei Beatles e di Bob Dylan. E l’olfatto? Beh, ad ogni spettacolo il suo profumo”.

Il via, giovedì 6 agosto (ore 21,30) con la proiezione del docu-film di Riccardo Topazio “Nomadi di montagna”, un’intensa opera che racconta le sfide quotidiane della pastora nomade Sara cui è affidata, insieme alla famiglia, la guida del gregge attraverso le stagioni delle Alpi, combattendo una guerra su due fronti, la “predazione silenziosa dei lupi” e l’“invasione dei turisti”. Il tutto mentre Sara cerca di trasmettere al piccolo Diego, “il senso di una vita circolare che rischia di chiudersi per sempre”.

Il giorno successivo, venerdì 7 agosto, i motori vanno su di giri con “Beatlemaniac”, un travolgente “viaggio musicale” guidato da Vico Righi, voce dei “Finger Pie”, la nota “cover band” torinese dei Beatles, che ci accompagnerà in un viaggio musicale e narrativo dedicato ai “Fab Four”, in un turbinio di pezzi musicali (da “Please Please Me” alla psichedelia di “Magical Mistery Tour”) che hanno fatto la storia della musica, intervallati da aneddoti, storie e voci di personaggi mitici! Tra omaggi fedeli e libere reinterpretazioni, Righi vi teletrasporterà nell’atmosfera anni ‘60, proprio su quei palchi che i “Beatles” smisero di calcare con “The End” nel 1969, dopo l’ultimo tour americano. Ma “il sottomarino giallo non si ferma, salite (o restate) a bordo!”.

Sabato 8 agosto, Andrea Redavid, attore e “mago mentalista” torinese, lascerà tutto il pubblico a bocca aperta con “Cervello”, spettacolo già campione di incassi per tre anni al “Fringe Festival” di Avignone, uno dei più importanti “Festival di Teatro” europei. Spettacolo interattivo, quello portato in scena da Redavid, punterà dritto dritto a sfidare tutte le nostre certezze cognitive, fondendo scienza, ironia e magia.

La grande narrazione d’autore prosegue domenica 9 agosto con la Compagnia “Accademia dei Folli” che, in “How does it feel? Something about Bob Dylan” propone un suggestivo “portrait” teatrale e musicale sulle origini e le metamorfosi del giovane Bob Dylan, colui che cambiò nome tantissime volte, prima di diventare leggenda. Da Robert Zimmermann a Robert Allen e poi a Robert Allyn a Robert Thomas e a Bob Dillon: un “calvario” di nomi fino a quando, un bel giorno si trovò sotto il naso un mucchio di fogli con su scritto: “Columbia Records”. Doveva solo firmare. E sapete cosa fece? Prese la penna, e così, per istinto, automaticamente, senza neanche pensarci, ci scrisse sopra il suo immutabile nome: Bob Dylan.

Martedì 11 agosto si torna al grande “cinema di montagna” con il pluripremiato documentario “Walter Bonatti a Bardonecchia”, firmato ancora da Riccardo Topazio, che racconta i due anni (1955-1956) trascorsi dal celebre alpinista, reduce dalla storica spedizione del “K2”, a Bardonecchia. Chiamato dal “Comune”, Bonatti vi lavorò come “guida alpina” e “maestro di sci”, venendo adottato dalla comunità che gli conferì la “cittadinanza onoraria”.

E infine, la chiusura, lunedì 17 agosto, con il toccante docu-film “Lupi Nostri” di Samer Angelone e Gian Luca Catalfamo, indagine scientifica ed emotiva sul complesso rapporto tra predatori e uomo nel cuore delle nostre valli e in un’Italia polarizzata tra i difensori dei lupi e i loro acerrimi “avversari”.

Per info: tel. 349/4179852

g.m.

Nelle foto: Compagnia “Onda Larsen”; Vico Righi “Finger Pie”; “Accademia dei Folli”

IL TORINESE