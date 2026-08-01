Agosto tra castelli, fortezze e aree archeologiche

Le Residenze reali sabaude e i Musei nazionali del Piemonte aprono luoghi nascosti e nuovi percorsi di visita

Agosto diventa il mese per scoprire i luoghi meno conosciuti e il patrimonio delle Residenze sabaude e dei Musei nazionali del Piemonte attraverso un programma di visite straordinarie, mostre, concerti e spettacoli. Tra gli appuntamenti, l’apertura degli appartamenti normalmente chiusi del Castello di Racconigi (CN), i nuovi percorsi del Forte di Gavi (AL), il Concerto al tramonto nell’area archeologica di Libarna (AL), le visite agli Appartamenti dei Principi di Palazzo Carignano (TO), la stagione musicale del Castello di Agliè (TO) e gli appuntamenti dell’Abbazia di Vezzolano (AT). Al Castello di Racconigi il mese si apre con due appuntamenti del ciclo Il Castello nascosto: patrimoni da riscoprire, dedicato agli ambienti normalmente esclusi dal percorso di visita. Sabato 8 agosto sarà possibile accedere agli Appartamenti di Ponente e di Mezzogiorno, che conservano dipinti, arredi storici e preziosi manufatti delle collezioni sabaude, tra cui le monumentali vedute del progetto juvarriano per il Castello di Rivoli e lo scrigno donato dalla Città di Milano alla principessa Margherita di Savoia in occasione delle nozze con il futuro re Umberto I. Sabato 22 agosto il pubblico potrà visitare gli alloggi delle balie, spazi di servizio che raccontano la dimensione più privata della vita della famiglia reale e l’educazione dei figli di Vittorio Emanuele III ed Elena del Montenegro. Tra i due appuntamenti, domenica 16 agosto, il protagonista sarà invece il Parco con Storie di giardini e di giardinieri, una visita naturalistica della rassegna Effimera dedicata agli alberi, alle trasformazioni del Giardino dei Principini e al lavoro di chi, nel tempo, ne ha custodito il patrimonio botanico, seguita da un pic-nic all’aria aperta. Il mese si concluderà domenica 30 agosto con un altro appuntamento di Effimera: Ma piantala lì!, reading teatrale curato da Onda Larsen con Alessandro Barbaglia dedicato al mondo delle piante, ospitato alla Margaria e accompagnato dalla possibilità di percorrere il rinnovato collegamento tra il Castello e il complesso neogotico, recentemente riaperto al pubblico. A Palazzo Carignano proseguono le visite agli Appartamenti dei Principi, un percorso che conduce alla scoperta del genio di Guarino Guarini, dal suggestivo cortile allo scenografico scalone monumentale fino all’elegante Appartamento di Mezzogiorno. La visita comprende anche il Belisario chiede l’elemosina del Legnanino, il dipinto commissionato dal principe Emanuele Filiberto alla fine del Seicento, tornato a Palazzo Carignano dopo oltre tre secoli di assenza. Al Castello di Agliè prosegue, fino al 27 settembre, la mostra Vitae. Il sentimento della Natura di Jessica R. Carroll e la stagione musicale con i concerti della rassegna AURA, organizzata da Orium APS in collaborazione con Telemasterclass e con la direzione artistica di Marina Scalafiotti e la stagione Ri-Generazione del Contrametric Ensemble, che affiancano la visita della residenza con appuntamenti dedicati alla musica classica e contemporanea. L’appuntamento con Marina Scalafiotti, sul palco con l’Orchestra AURA, sarà domenica 16 agosto, seguito il 29 agosto dall’Ensemble “Le Chatelier” con musiche di Bach. Per Ri-Generazione sabato 1 agosto il duo violoncello e arpa interpreterà musiche di Schubert, De Falla, Renié e Debussy; sabato 8 agosto un quintetto composto da flauto, arpa, violino, viola e violoncello con pagine di Piernè, Roussel e Cras; per chiudere sabato 22 agosto con i Solisti del Contrametric Ensemble nel crossover La storia della canzone inglese da Dowland a Radiohead. Al Forte di Gavi, riaperto al pubblico dopo il grande intervento di recupero, accessibilità e valorizzazione realizzato nel 400esimo anniversario dell’avvio della fortezza moderna, agosto offre l’occasione di visitare i nuovi spazi museali e i percorsi recentemente restituiti al pubblico, insieme alle esposizioni inaugurate per la stagione estiva. Prosegue infatti fino al 4 ottobre Fammi un quadro del sole. Omaggio a Emily Dickinson, mostra realizzata in collaborazione con l’Università di Torino che riunisce le opere di Matilde Domestico, Floriana Porta, Alberto Casiraghy e Nicolò Tomaini in un percorso dedicato alla poetessa americana, tra installazioni, libri d’artista, acquerelli e opere site specific. Sempre fino al 4 ottobre è visitabile anche la prima edizione di Fortissima Parade – Special Art, nuova rassegna dedicata ai linguaggi dell’arte contemporanea che presenta le installazioni di IDEM Studio, Truly Design e Maya Zignone, pensate per dialogare con gli spazi della fortezza e inaugurare un programma destinato a intrecciare arti visive, spettacolo e performance. Sabato 8 e 22 agosto sarà inoltre possibile partecipare alle visite, a cura dell’associazione Amici del Forte e di Gavi, dedicate all’Alto Forte, dopo gli interventi di restauro e messa in sicurezza. All’Area archeologica di Libarna, domenica 30 agosto, torna il tradizionale Concerto del tramonto alle ore 18. L’edizione 2026 rende omaggio alla grande commedia musicale italiana con Storia di un Teatro, interpretato da Gianluca Guidi, dai Solisti dell’Orchestra Classica di Alessandria e dalle Blue Dolls. Lo spettacolo sarà preceduto alle 16.30 da una passeggiata archeologica dedicata al teatro e all’anfiteatro dell’antica città romana, offrendo ai partecipanti l’occasione di scoprire i luoghi dello spettacolo di Libarna prima del concerto. La chiesa di Santa Maria di Vezzolano ospita due appuntamenti musicali di grande suggestione, tra sonorità internazionali e antiche tradizioni. Domenica 9 agosto il Duo Volver (Miriam Callegaro, mezzosoprano e Carla Tessari, chitarra) accompagnerà il pubblico in un viaggio attraverso le musiche dell’America Latina, mentre sabato 15 agosto il concerto Vengo a te, Madre Maria. La tradizione dei Libri d’Ore nel Piemonte tra XV e XVI secolo proporrà un percorso del repertorio rinascimentale interpretato dall’Ensemble Gli Invaghiti, preceduto da una visita guidata al complesso canonicale condotta da Maurizio Pistone dell’associazione La Cabalesta. All’Area archeologia di Industria proseguono per tutta l’estate le visite guidate gratuite dedicate alla scoperta dell’antica città romana, con appuntamenti speciali anche in occasione della prima domenica del mese. Inoltre, domenica 2 agosto torna #domenicalmuseo, l’iniziativa del Ministero della Cultura che prevede l’ingresso gratuito nei musei e nei luoghi della cultura statali ogni prima domenica del mese. Nelle Residenze reali sabaude e nei Musei nazionali del Piemonte l’ingresso sarà gratuito in tutte le sedi, ad eccezione del Castello di Moncalieri, visitabile con biglietto intero e del Castello di Serralunga d’Alba dove sarà applicata la tariffa ridotta. Nel fine settimana di Ferragosto, inoltre, nonostante la festività, saranno in vigore i consueti orari di apertura a Palazzo Carignano (10-13 e 14.15-18.30), Villa della Regina (9.30-18), Castello di Moncalieri (10-18), Castello di Agliè (9-13 e 14-19), Castello di Racconigi (Castello 9-19, Parco 9.30-18.30), Abbazia di Vezzolano (10-18), Castello di Serralunga d’Alba (10.30-13.30 e 14.30-18.30), Forte di Gavi (9.30-17.30, solo sabato 15 agosto), Area Archeologica di Industria (9.30-12.30 e 17-20), Area Archeologica di Augusta Bagiennorum (8-20), Area Archeologica di Libarna (9.45-18.45, solo sabato 15 agosto). Forte di Gavi

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI Gli orari e il programma completo, sempre aggiornato, sono disponibili sul sito web: https://museipiemonte.cultura.gov.it/

IL TORINESE