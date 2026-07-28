Manifestazione SITAV, Giachino: “molto meglio senza sigle di partiti e sindacati”

“Come quella del 10 Novembre 2018”

Caro Direttore,

Vedo che la Cisl, il mio sindacato, vuole organizzare una manifestazione SITAV prima di quella che abbiamo preannunciato per primi domenica io e Igor Boni di Europa radicale per il 27 settembre, una data non casuale ma importante per la TAV. E’ un errore perché per prima cosa il sindacato si spaccherebbe tra i SITAV e i NOTAV. Il grande successo della prima manifestazione SITAV, quella che organizzai insieme alle madamin il 10 Novembre 2018 dipese dal fatto che non avevamo voluto sigle partitiche o sindacali proprio perché la TAV è un’opera di interesse nazionale e non riguarda solo il sindacato ma cittadini, aziende, lavoratori, mondo della Scuola, turismo, giovani e anziani. Non a caso delle tre manifestazioni in piazza quella che funzionò di meno fu proprio l’ultima quella alla cui organizzazione partecipò il sindacato perché purtroppo non tutto il sindacato è a favore. Non a caso domenica a Giulia Ricci de La Stampa che mi chiedeva notizie sui partecipanti io dissi tutti, sindacati, partiti, industriali, giovani e anziani perché la TAV e’ un’opera per il Paese di oggi e di domani. Interessante la proposta di Marrone ma ritengo sia meglio una grande manifestazione della Società civile. Scrivo perché siccome negli ultimi sette anni l’opera ha fatto pochi passi in avanti dalla parte italiana e a lamentarsi e a protestare dei ritardi non siamo stati in molti , ora abbiamo bisogno che questa volta invece tutto l’apparato pubblico e privato incaricato di costruire l’opera metta la sesta marcia perché tra l’altro il tempo perduto ha fatto aumentare i costi dell’opera di tre miliardi che pagheranno tutti i cittadini dalla Val di Susa a Canicattì.

Mino GIACHINO

SITAV SILAVORO

IL TORINESE