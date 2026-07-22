Festa delle Alpi, arriva la guida Lonely Planet

In occasione della Festa delle Alpi il Piemonte lancia il Premio “Nuove Alpi” per i nuovi abitanti delle montagne e presenta la guida lonely Planet dedicata alle Alpi piemontesi

Sabato 25 e domenica 26 luglio prossimi il borgo di Pontechianale, in valle Varaita, in provincia di Cuneo, ospiterà la terza edizione della Festa delle Alpi – Fête des Alpes , evento promosso dalla Regione Piemonte per rinnovare il dialogo tra Italia e Francia, proponendo un percorso di confronto e visione europea dedicato al futuro del territorio alpino. Nella due giorni si susseguiranno incontri istituzionali, talk dedicati alle esperienze di vita e impresa in montagna, spettacoli, escursioni naturalistiche, momenti sportivi e degustazioni per celebrare i territori alpini piemontesi.

L’obiettivo dell’edizione 2026 è quello di raccontare la montagna a partire da una prospettiva inedita, mettendo in risalto le esperienze di chi sta costruendo il futuro dei territori alpini e portando nel dibattito il punto di vista che non sempre trova spazio nel racconto quotidiano.

Le due giornate di festa si inseriscono in un unico percorso capace di integrare la costruzione di strategie condivise tra istituzioni e territori con le capacità delle comunità locali di trasformare la visione in progettualità e sviluppo.

In questo contesto la Regione Piemonte ha deciso di istituire il Premio “Nuove Alpi”, con il quale domenica 26 luglio, alle ore 14, verranno premiati nove nuovi progetti di insediamento in montagna. Si tratta di un riconoscimento che vuole valorizzare le esperienze in grado di generare sviluppo, rafforzare il tessuto sociale dei territori e contribuire a una nuova stagione per le montagne piemontesi.

La Festa delle Alpi sarà anche l’occasione per annunciare ufficialmente la nuova guida Lonely Planet – Il Piemonte delle Alpi, curata da Denis Falconieri e promossa dall’Assessorato allo Sviluppo e alla Promozione della Montagna della Regione Piemonte, capace di offrire un nuovo strumento di promozione e di valorizzazione del territorio.

“La festa delle Alpi approda a Pontechianale, nel cuore della valle Varaita, a pochi chilometri dal confine francese – ha dichiarato l’assessore allo Sviluppo e alla Promozione della Montagna della Regione Piemonte Marco Gallo- per riaffermare l’importanza del dialogo trasfontraliero e di una visione europea dello sviluppo dei territori alpini.

Le sfide e le opportunità delle terre alte richiedono cooperazione, visione strategica comune e un impegno condiviso tra territori che affrontano le stesse dinamiche sociali, ambientali e economiche. Quest’anno abbiamo deciso di raccontare le montagne da una prospettiva inedita di chi le vive ogni giorno, le abita, vi lavora e le cura. Tutte esperienze che fanno delle nostre Alpi una spazio nel quale si costruisce il futuro, dove si generano e rafforzano comunità, servizi, imprese e nuove opportunità nello spirito di rendere la montagna accessibile, sostenibile e appetibile per giovani, famiglie e nuove progettualità.

La Regione Piemonte sostiene questo doppio impegno con politiche che guardano alle necessità delle comunità locali, accompagnano chi sceglie la montagna per viverci e fare impresa, per tutelare e valorizzare il patrimonio naturale e per cercare prospettive reali per le nuove generazioni”.

Mara Martellotta

IL TORINESE