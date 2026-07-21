Donna morta trovata in un appartamento, la polizia indaga

Il cadavere di una donna di origini straniere, di circa 35 anni, è’ stato trovato la scorsa notte in un appartamento di via Paisiello 17, in Barriera di Milano, a Torino, in avanzato stato di decomposizione. È’ intervenuta la polizia scientifica con la  Squadra mobile, sotto il coordinamento della procura della Repubblica.

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