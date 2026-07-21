Il cadavere di una donna di origini straniere, di circa 35 anni, è’ stato trovato la scorsa notte in un appartamento di via Paisiello 17, in Barriera di Milano, a Torino, in avanzato stato di decomposizione. È’ intervenuta la polizia scientifica con la Squadra mobile, sotto il coordinamento della procura della Repubblica.Leggi qui le ultime notizie: IL TORINESE
Donna morta trovata in un appartamento, la polizia indaga
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