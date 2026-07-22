Venti medaglie ai Regionali Juniores, Cadetti, Senior, sul podio anche con le staffette

TDN al quinto posto nella classifica per società

Si chiudono con un quinto posto nella classifica per società (454,50 punti) i Campionati Regionali del Team Dimensione Nuoto. Nella seconda parte di gare, dal 16 al 19 luglio a Torino, quelle dedicate alle categorie Juniores, Cadetti e Seniores, il TDN ha conquistato 20 medaglie: 3 ori, 9 argenti e 8 bronzi. Ottime prestazioni individuali, l’ennesima bella prova d’insieme da parte di tutta la squadra e dei vari gruppi di lavoro territoriali, la gioia per le staffette sul podio e per i numerosi tempi limite centrati in vista dei Campionati Italiani di Categoria Estivi. Tre portacolori del Team Dimensione Nuoto sono riusciti a salire sul gradino più alto del podio, portando a casa il titolo regionale. Alessio Hincu (Juniores) centra il successo nei 200 rana nuotando 2’17”99 che vale la medaglia d’oro. Alessio porta a casa anche l’argento nei 100 rana (1’03”22), l’argento nei 200 misti (2’10”00) e l’argento nei 50 rana in 28”73 davanti al compagno di squadra Matteo Cernuto (Juniores), bronzo in 29”56 (quarto nei 100 rana in 1’05”78). Titolo regionale anche per Lucia Tassinario (Seniores) a segno nei 100 farfalla in 1’01”35. Lucia centra un altro piazzamento da podio, conquistando la medaglia d’argento nei 50 farfalla in 27”60 (nei 200 farfalla è quarta in 2’21”84). Successo individuale per Egle Pintimalli (Juniores), la migliore dei 200 dorso: il crono da 2’23”99 vale la medaglia d’oro. Egle ha disputato anche le finali dei 200 farfalla, quarta in 2’27”13, e dei 100 farfalla, settima in 1’06”35. Grandi soddisfazioni arrivano dalle staffette che portano quattro medaglie al ricco bottino TDN. La 4×200 stile libero juniores maschi (Luca Senestro, Leonardo Surico, Alessandro Soldano, Alessio Hincu) prende l’argento in 7’47”53, fermandosi ad un solo centesimo dal titolo regionale, 4×100 stile libero juniores maschi (Luca Senestro, Stefano Cannella, Laerte Sfolcini, Alessio Hincu) è di bronzo in 3’35”37, la 4×100 misti juniores maschi (Filippo Ponassi, Alessio Hincu, Leonardo Surico, Luca Senestro) si assicura la medaglia di bronzo in 3’53”47 così come la 4×100 misti cadetti (Tommaso Dadone, Davide Principato, Stefano Cannella, Laerte Sfolcini), che sale sul terzo gradino del podio in 3’59”75. Davvero lunga la lista delle medaglie individuali. Doppio podio per Tommaso Dadone (Cadetti) che prende una bella medaglia d’argento nei 100 dorso in 59”12 e conquista il bronzo nei 50 dorso in 27”19 (50 stile libero sesto in 24”81, 100 stile libero settimo in 53”51). Piazza d’onore per Maddalena Bertelli (Juniores) che fa suo l’argento nei 50 dorso in 30”54, chiude al quarto posto i 100 dorso in 1’06”37 e disputa la finale B dei 50 farfalla (30”24). Secondo gradino del podio per Angelica Scattone (Cadette), argento nei 200 dorso in 2’21”88 a cui si aggiunge il quarto posto nei 50 dorso (31”34) e il settimo nei 100 dorso (1’07”63) e nei 200 stile libero (2’13”97) oltre alla finale B dei 100 stile libero (1’01”91). Anche Emma Olivero (Juniores) porta a casa una medaglia d’argento nuotando 5’13”18 nei 400 misti; Emma è quarta nei 100 rana in 1’16”00 e nuota la finale B dei 200 misti in 2’33”41. Medaglia di bronzo per Greta Gabutto (Juniores), terza nei 200 rana in 2’50”86 (50 rana settima in 36”20, 100 rana ottava in 1’20”41), Ilaria Ferrario (Cadette), terza nei 1500 stile libero in 19’07”51, e Alice Pansa (Seniores), terza nei 200 dorso in 2’33”92 (50 dorso ottava in 34”38). Buoni, nel complesso, i riscontri delle staffette che, oltre alle medaglie già citate, hanno conquistato piazzamente tra le prime sette squadre piemontesi: 4×100 stile libero juniores femmine (Elisa Ferrari, Egle Pintimalli, Giulia Grieco, Camilla Maria Gamba) quinta in 4’10”81, 4×100 stile libero cadetti (Tommaso Dadone, Alessandro Soldano, Filippo Ponassi, Federico Ribero) quinta in 3’39”72, 4×100 stile libero cadette (Giorgia Zanusso, Angelica Scattone, Shanise Soave, Emma Olivero), settima in 4’10”91, 4×200 stile libero cadetti (Tommaso Dadone, Filippo Ponassi, Stefano Cannella, Federico Ribero) quinta in 8’23”87, 4×200 stile libero cadette (Angelica Scattone, Ilaria Ferrario, Elisa Ferrari, Camilla Palumbo) sesta in 9’18”77, 4×200 stile libero juniores femmine (Egle Pintimalli, Giulia Grieco, Camilla Maria Camba, Emma Olivero) settima in 9’11”68, 4×100 misti juniores femmine (Maddalena Bertelli, Emma Olivero, Egle Pintimalli, Elisa Ferrari) quarta in 4’30”77, 4×100 misti cadette (Angelica Scattone, Greta Gabutto, Giulia Grieco, Giorgia Zanusso) settima in 4’37”57. Numerosi i piazzamenti in finale. Filippo Ponassi (Juniores) è sesto nei 50 dorso in 28”14, quarto nei 100 dorso in 1’00”14 e quarto nei 200 dorso in 2’13”14, Luca Senestro (Juniores) chiude al quinto posto gli 800 stile libero (8’48”55) e nuota la finale C dei 100 stile libero (54”80), Giulia Grieco (Juniores) nei 200 misti è settima in 2’29”38 mentre nei 400 misti è quarta in 5’22”12 (finale B nei 100 farfalla 1’08”46, finale C nei 50 farfalla 31”64). Alessandro Soldano (Juniores) è settimo nei 400 stile libero (4’15”33), settimo nei 50 dorso (28”63) e ottavo nei 100 dorso (1’03”63), va in finale B dei 200 stile libero (1’59”93) e in finale C nei 100 stile libero (55”52), Alessandro Bellafiore (Seniores) chiude all’ottavo posto i 100 dorso in 1’07”79 (finale B dei 200 stile libero 2’09”89), Davide Principato (Cadetti) è quinto nei 50 rana in 30”21, ottavo nei 100 rana in 1’08”18 e ottavo nei 50 dorso in 29”02. Francesca Gallione (Seniores) tocca al sesto posto nei 50 rana (35”05) e scala di una posizione nei 100 rana, quinta in 1’16”26 (finale B nei 100 farfalla 1’09”11), Sofia Galli (Seniores) è settima nei 50 rana in 36”36 e quinta nei 100 rana in 1’16”26 (in finale B nei 50 farfalla 33”13), Federica Ferraris (Seniores) centra la settima posizione nei 100 stile libero in 1’05”83 e l’ottava nei 50 rana in 37”81 (in finale B nei 100 farfalla 1’10”48). Tra i finalisti, anche Elisa Ferrari (Juniores), sesta nei 50 dorso in 31”08 e settima nei 50 farfalla in 30”33 (in finale B in 50 stile libero 28”22, 100 stile libero 1’01”56, 100 dorso 1’11”53), Laerte Sfolcini (Juniores), quinto nei 50 dorso in 27”86 (in finale B in 50 stile libero 24”83, 100 dorso 1’01”41, 100 stile libero 54”15), Camilla Maria Gamba (Juniores) settima nei 50 dorso in 31”31 (nuota le finali B di 50 stile libero 28”82, 100 stile libero 1’02”11, 100 dorso 1’07”86), Camilla Palumbo (Juniores) che conclude i 200 rana al quinto posto in 2’54”97 (in finale B, 50 rana 36”74, 100 rana 1’19”95), e Andrea Vacchino (Cadetti) sesto nei 50 rana in 30”37. Hanno preso parte alle finali B Stefano Cannella (Juniores – 50 stile libero 25”00, 100 stile libero 54”54, 100 farfalla 59”86), Leonardo Martino (Cadetti – 50 stile libero 25”69, Federico Ribero (Cadetti – 50 stile libero 25”75,100 stile libero 57”09, 50 dorso 28”82, 50 farfalla 27”16), Alessandro Bellafiore (Cadetti – 50 stile libero 26”21), Giorgia Zanusso (Cadette – 50 stile libero 28”11, 100 stile libero 1’01”89, 50 dorso 32”72, 50 farfalla 31”26), Silvia Meloni (Cadette – 100 farfalla 1’11”63, 200 misti 2’41”83), Raphael Strenghetto (Juniores – 100 dorso 1’00”50, 200 farfalla 2’16”81), Alessandro Giuffrè (Juniores – 50 dorso 30”14, 100 dorso 1’05”36), Flavio Ruotolo (Juniores – 50 rana 31”57, 100 rana 1’08”44, 200 rana 2’36”39), Shanise Soave (Juniores – 50 dorso 33”01, 200 dorso 2’36”59), Giulia Rivella (Juniores – 100 rana 1’24”18, 200 rana 3’02”47), Carlotta Pansa (Cadette – 50 dorso 38”47), Fortunata Sapone (Juniores – 100 farfalla 1’14”31), Valentina Toppan (Cadette – 200 stile libero 2’23”38). Hanno disputato le finali C Leonardo Toso (Juniores – 50 stile libero 25”82, 50 dorso 30”30), Sofia Fantone (Juniores -50 rana 38”56), Luca Lovisolo (Juniores – 50 dorso 30”48), Margherita Nina Tubia (Juniores – 50 dorso 33”61) e Matilde Bonino (Juniores – 100 farfalla 1’11”80). Hanno gareggiato ai Regionali anche Nicole Abrate, Elisa Stefania Antohi, Daniel Argieri, Pietro Balsamo, Arianna Borgna, Virginia Bravo, Sara De Stefano, Ujana Milaqi, Alessandro Toppan e Vittorio Verano.

IL TORINESE