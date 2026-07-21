Programma GOL, in Piemonte superati gli obiettivi del PNRR: più di 184 mila hanno trovato un lavoro

Sono oltre 324 mila le persone coinvolte in Piemonte dal Programma GOL (Garanzia Occupabilità dei Lavoratori), la misura finanziata dal Piano nazionale di ripresa e resilienza per favorire l’inserimento o il reinserimento nel mercato del lavoro attraverso percorsi di orientamento, formazione e accompagnamento personalizzati. Secondo i dati diffusi dalla Regione, sono stati raggiunti e superati gli obiettivi fissati dal Ministero del Lavoro e dall’Unione Europea.

I risultati sono stati illustrati al Grattacielo Piemonte durante l’incontro “Abbiamo fatto… GOL – Storie, dati e prospettive delle politiche attive in Piemonte”, promosso dalla Regione insieme ai soggetti che operano nella rete regionale delle politiche del lavoro.

Dall’avvio del programma sono 324.647 le persone raggiunte dall’iniziativa. Di queste, 266.184 hanno preso parte ai percorsi personalizzati previsti dal programma, mentre 79.616 hanno concluso attività formative o tirocini. I numeri comunicati dalla Regione indicano il superamento dei target previsti dal PNRR sia per quanto riguarda il numero dei beneficiari sia per quello delle persone che hanno completato un percorso di formazione.

Sul fronte occupazionale, la Regione evidenzia che 184 mila persone, pari al 56,8% dei partecipanti al programma, hanno successivamente trovato un’occupazione. Tra questi, oltre 75 mila hanno ottenuto un contratto stabile, comprendendo assunzioni a tempo indeterminato, apprendistati e trasformazioni di contratti a termine.

Il programma ha interessato anche alcune delle categorie che tradizionalmente incontrano maggiori difficoltà nell’accesso al mercato del lavoro. Le donne rappresentano il 54,2% dei partecipanti, mentre gli under 30 costituiscono oltre il 28% del totale. Secondo la Regione, i giovani coinvolti hanno registrato risultati occupazionali superiori alla media complessiva del programma.

«I risultati del programma GOL raccontano il Piemonte che vogliamo costruire: un territorio dove il lavoro non si crea per decreto, ma si costruisce investendo sulle persone dando loro quelle competenze richieste dal mercato. Abbiamo scelto di non limitarci ad assistere chi perde il lavoro, ma di sostenere concretamente chi vuole rimettersi in gioco. Le politiche attive sono una straordinaria leva strategica di sviluppo, competitività e coesione sociale. Superare tutti i target del PNRR con largo anticipo è motivo di orgoglio, ma il risultato più importante è un altro: aver ridato una prospettiva di futuro a più di 184.000 persone. Continueremo su questa strada, perché la crescita del Piemonte passa dalla valorizzazione del suo capitale umano e dalla capacità di offrire opportunità concrete a chi vuole costruire qui il proprio futuro» dichiarano il vicepresidente della Regione Piemonte Maurizio Marrone e l’assessore alla Formazione Daniela Cameroni.

«Le politiche attive del lavoro sono l’architrave di un mercato del lavoro moderno, perché accompagnano le persone nelle fasi di transizione e favoriscono l’incontro tra domanda e offerta di lavoro. Per questo desidero ringraziare tutti gli operatori presenti oggi e che ogni giorno trasformano gli indirizzi politici in risultati concreti. C’è chi continua a considerare queste politiche marginali, ma il vostro lavoro e i risultati del Piemonte dimostrano il contrario: investire sulle persone significa rafforzare il sistema produttivo e rendere il mercato del lavoro più dinamico, efficiente e vicino alle esigenze di lavoratori e imprese» afferma Walter Rizzetto, presidente della XI Commissione (Lavoro pubblico e privato) della Camera dei deputati.

Secondo la Regione, alla base dei risultati raggiunti vi è un modello che prevede percorsi individuali di orientamento, formazione, accompagnamento e incontro tra domanda e offerta di lavoro. Il programma è realizzato attraverso la collaborazione tra Regione Piemonte, Agenzia Piemonte Lavoro, Centri per l’impiego, enti di formazione e agenzie per il lavoro, che operano nella gestione dei servizi destinati ai beneficiari del programma GOL.