Juventus, al via la nuova stagione: riparte il lavoro alla Continassa!

La nuova stagione della Juventus è ufficialmente iniziata. I bianconeri hanno ripreso il lavoro alla Continassa, dando il via alla preparazione estiva con l’obiettivo di arrivare nelle migliori condizioni all’inizio del campionato.

Le prime sedute sono dedicate soprattutto alla condizione atletica e agli aspetti tattici, mentre lo staff tecnico valuta il gruppo a disposizione in attesa degli sviluppi del mercato. Le amichevoli estive rappresenteranno un banco di prova importante per testare schemi, nuovi innesti e lo stato di forma della squadra.

Tra entusiasmo e aspettative, la Juventus apre così un nuovo capitolo della propria stagione, con la volontà di costruire fin da subito basi solide per affrontare gli impegni ufficiali e tornare protagonista su tutti i fronti.

Enzo Grassano

IL TORINESE