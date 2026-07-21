Toro, è partita la nuova stagione: al via il lavoro tra campo, mercato e ambizioni!

È iniziata la stagione del Torino. Dopo la pausa estiva, i granata hanno riacceso i motori dando il via alla preparazione in vista del nuovo campionato, una fase decisiva per mettere benzina nelle gambe e costruire le basi del lavoro che accompagnerà la squadra nei prossimi mesi.

Lo staff tecnico ha subito puntato su intensità e organizzazione, alternando sedute atletiche e tattiche con l’obiettivo di plasmare un gruppo competitivo e pronto ad affrontare gli impegni ufficiali. Le prime amichevoli offriranno le indicazioni più significative sullo stato di forma della squadra e sull’assimilazione dei nuovi meccanismi di gioco.

Nel frattempo resta vivo il capitolo mercato. La dirigenza continua a monitorare le occasioni utili per completare l’organico, mentre il gruppo già a disposizione è chiamato a dimostrare fin dai primi giorni spirito di sacrificio, qualità e continuità.

L’entusiasmo dell’ambiente granata accompagna l’avvio della nuova avventura. La preparazione è soltanto il primo passo, ma è proprio in queste settimane che si costruiscono identità, condizione fisica e ambizioni di una stagione che il Torino vuole vivere da protagonista.

Enzo Grassano

IL TORINESE