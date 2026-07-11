Cesana-Sestriere, la Regina delle corse

CESANA TORINESE – Torna l’appuntamento annuale automobilistico più famoso dell’estate in Alta Val Susa: torna la Cesana-Sestriere sull’ormai classico tracciato dei 10,400 km che separano Cesana Torinese da Sestriere col suo dislivello di 685 metri.

Un appuntamento che si rinnova dal 1961

La cronoscalata è organizzata anche quest’anno dall’Automobile Club Torino, sotto l’egida della FIA e della ACI Sport, con il patrocinio di Regione Piemonte, Città Metropolitana di Torino, dei comuni di Cesana Torinese e Sestriere e dell’Unione Montana Comuni Olimpici Via Lattea ed in collaborazione con il CONI Piemonte.

Sabato 11 e domenica 12 luglio Cesana sarà protagonista della 44° edizione della Cesana-Sestriere gara internazionale di velocità in salita per Auto Storiche valida per il Campionato Italiano Velocità in Salita Auto Storiche e per il Campionato Europeo della Montagna Fia Historic Hill Climb Championship. Ad affiancare la competizione agonistica ci sarà la suggestiva Cesana-Sestriere Experience, giunta alla sua 14ª edizione, una parata con la partecipazione di vetture di alto valore storico sportivo. Anche queste vetture faranno due salite al Colle, senza però competere ma solo sfilando per la gioia del pubblico di appassionati.

Il programma della kermesse automobilistica si aprirà venerdì 10 luglio con le verifiche sportive e tecniche. Sabato 11, con il via alle 13 si terranno le due sessioni di prove ufficiali, domenica 12, alle 11 sarà la volta della gara. I

l concorso di eleganza Cesana-Sestriere Experience con la parata di modelli esclusivi anticiperà la salita dei piloti: sabato con la partenza della prima vettura alle 10,30 e domenica alle 9,30.

Il record della gara appartiene a Stefano Di Fulvio, che nel 2016 ha corso in 4’30’06 a bordo della sua Osella PA9/90, mentre a vincere nel 2025 era stato Salvatore Riolo su PRC A6 in 4’55’58.

Una due giorni dedicata ai motori che offre a Cesana la possibilità di ammirare nel parco

della partenza i bolidi che hanno fatto la storia dell’automobilismo.

Il Sindaco Daniele Mazzoleni porge il benvenuto a Cesana: “Per Cesana è nuovamente un onore ospitare la partenza di una gara iconica come la Cesana-Sestriere. Una gara che sa sempre regalare emozioni e che avrà al via anche quest’anno ben 150 equipaggi per la gara internazionale di velocità in salita per Auto Storiche valida per il campionato europeo ed italiano della montagna, oltre a tutti gli equipaggi che si sono iscritti nella 14° edizione

della Cesana-Sestriere Experience. La Cesana-Sestriere è sempre di casa qui da noi e lo è dal 1961, anno delle celebrazioni per il centenario dell’Unità d’Italia, quando prese il via questa manifestazione. La Cesana-Sestriere rimane uno dei punto di forza del nostro calendario estivo delle manifestazioni e confidiamo anche quest’anno nella consueta grande partecipazione di pubblico. Cesana è pronta ad accogliere piloti e pubblico con l’auspicio che possa essere nuovamente una edizione di grande spettacolo e di grandi prestazioni motoristiche”.

Viabilità Stradale. Per consentire il regolare svolgimento delle corse viene interdetta la circolazione stradale lungo la SR23 da Cesana a Sestriere dalle ore 9 alle ore 19 di sabato 11 luglio con finestra da e per il bivio di San Sicario dalle ore 11 alle ore 12. SR23 da Cesana a Sestriere chiusa al traffico dalle ore 8,30 alle ore 15 di domenica 12 luglio, orari in cui il collegamento tra Cesana e Sestriere è garantito lungo la SP 215 attraverso il Comune di Sauze di Cesana.

Quest’anno per lavori di manutenzione impianto la Telecabina Ski-Lodge resterà chiusa.

IL TORINESE