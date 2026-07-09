Rifugi climatici: Fondazione Torino Musei al servizio dei cittadini

Come già lo scorso anno, in considerazione del protrarsi dell’ondata di calore che sta interessando Torino e della necessità di mettere a disposizione della cittadinanza – in particolare delle persone più fragili – luoghi sicuri, climatizzati e accoglienti, Fondazione Torino Musei, in accordo con la Città di Torino, ha attivato per tutto il mese di luglio una promozione speciale alla GAM, al MAO e a Palazzo Madama:

Over 65 : ingresso gratuito alle collezioni permanenti e biglietto ridotto per le mostre temporanee;

: ingresso alle collezioni e biglietto per le temporanee; Bambini fino a 12 anni: ingresso gratuito sia alle collezioni permanenti sia alle mostre temporanee.

Con questa iniziativa Fondazione Torino Musei ribadisce il valore sociale dei musei, luoghi aperti e accessibili che, soprattutto nei momenti di maggiore difficoltà, possono rappresentare uno spazio di accoglienza, cura e condivisione per tutta la comunità.

Il MAO è chiuso per il disallestimento della mostra Chiharu Shiota e riaprirà il 23 luglio e sarà quindi coinvolto nella promozione solo per l’ultima settimana del mese.

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