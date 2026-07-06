Ketamina, ecstasy e hashish in casa: arrestato ventenne

La Polizia di Stato ha arrestato un ventenne cittadino italiano per la detenzione di sostanza stupefacente.

Gli agenti della Squadra Volante sono intervenuti in un palazzo del quartiere Campidoglio dove lungo le scale era stato trovato un sacchettino con delle pasticche verdi. Sul posto, hanno altresì rinvenuto il sacchetto in plastica e degli involucri contenente polvere bianca.

Le attenzioni dei poliziotti si sono concentrate su un appartamento, ove abitava l’uomo poi arrestato, dove hanno riscontrato, sul comodino della stanza da letto e su delle mensole, alcuni dispositivi usati comunemente per consumare droga, ancora sporchi di una sostanza polverosa.

Nel corso della perquisizione, è stato trovato un sacchetto contenente ketamina, due frammenti di hashish e diverse bustine in plastica di piccole dimensioni uguali a quelle rinvenute nelle scale.

Complessivamente, sono state sequestrate cinquantadue pasticche di ecstasy, oltre 50 grammi di ketamina e quindici grammi di hashish, oltre al materiale utile al confezionamento delle dosi e alla somma contante di 155 euro.

IL TORINESE