Migliaia in piazza per la prima giornata giovani dì Collisioni

Una piazza Medford animata da migliaia di ragazzi arrivati ad Alba da tutto il Piemonte e da altre regioni d’Italia, in un’unica grande colonna sonora fatta di cori, applausi e canzoni cantate all’unisono.

Si è aperto così, ieri sera, il weekend delle Giornate Giovani di Collisioni, realizzate in collaborazione con Banca d’Alba, con una lunga maratona di musica dal vivo che ha trasformato la città nel punto di ritrovo delle nuove generazioni, confermando ancora una volta la capacità del Festival di intercettare le tendenze e gli idoli dei giovani insieme agli artisti che stanno ridefinendo il panorama musicale contemporaneo, con la loro capacità di dare voce alla sensibilità di un ampio pubblico.

Per tutta la serata la platea ha accompagnato con entusiasmo i live di Andrea Cerrato, Marco Castello, Frah Quintale e Alfa, illuminando la piazza con migliaia di telefoni accesi e partecipando con un entusiasmo travolgente che ha trasformato Alba nel cuore pulsante del nuovo cantautorato italiano.

Ad aprire il programma è stato Andrea Cerrato, cantautore e content creator che negli ultimi anni ha conquistato oltre un milione di follower grazie ai progetti HITALIANE e Scrivo una canzone su. La sua unica apparizione estiva in Piemonte ha dato il via alla serata con un live che ha raccontato il suo originale percorso artistico, nato dall’incontro tra musica e creatività digitale.

È stata quindi la volta di Marco Castello, tra le figure più originali della nuova scena indipendente italiana. Il cantautore siracusano ha presentato i brani del nuovo album Quaglia Sovversiva, confermando quel personale equilibrio tra pop, jazz e funk che lo ha reso uno degli artisti più riconoscibili del panorama contemporaneo.

Con Frah Quintale il ritmo della serata è salito ulteriormente. Protagonista della sua unica data estiva in Piemonte con il tour del nuovo album Amor Proprio, l’artista – forte di oltre tre milioni di ascoltatori su Spotify, trentadue dischi di platino e undici dischi d’oro – ha alternato i nuovi brani ai successi che hanno segnato il suo percorso, accompagnato da un pubblico che ha cantato ogni canzone.

A chiudere la prima Giornata Giovani è stato Alfa, accolto da un entusiasmo travolgente. Reduce da una stagione di tour sold out in Italia e in Europa, il cantautore genovese ha confermato il momento straordinario della sua carriera trasformando il concerto in una grande festa collettiva – incluso un cameo speciale della Banda Musicale di Alba – tra migliaia di voci che hanno accompagnato dall’inizio alla fine i brani più amati del suo repertorio.

Le Giornate Giovani di Collisioni si avviano al gran finale di oggi, domenica 5 luglio, con una serata dedicata alle sonorità urban contemporanee. I cancelli di Piazza Medfordapriranno alle ore 18.00.

Ad inaugurare il programma sarà il giovane talento albese Lildombaby, rapper e producer capace di superare i 2,5 milioni di stream con le sue produzioni.

A seguire salirà sul palco Sayf, protagonista della sua unica data piemontese del Santissimo Tour, artista che ha conquistato il primo disco d’oro della carriera con Tu mi piaci tanto e che ha saputo costruire un linguaggio personale fondendo rap, cantautorato, melodie e influenze sudamericane, arabe e genovesi.

Proseguirà quindi Nerissima Serpe, una delle voci più interessanti della nuova scena italiana, capace di unire attitudine urban, estetica contemporanea e forte impatto live. Reduce dalla pubblicazione dell’album Nerissima, impreziosito dalle collaborazioni con Artie 5ive, Kid Yugi, Madame, Papa V, Promessa e Latrelle, porterà ad Alba uno dei live più attesi della serata.

Chiusura di respiro internazionale con Morad, autentico protagonista della scena urban europea. Il rapper spagnolo di origine marocchina, che supera i quattordici milioni di streaming settimanali su Spotify, è riuscito a imporsi tra gli artisti più ascoltati del continente costruendo il proprio successo in maniera completamente indipendente, senza il supporto di una major, diventando uno dei punti di riferimento della nuova generazione urban europea.

I biglietti di Collisioni sono disponibili su TicketOne e sugli altri circuiti autorizzati

IL TORINESE