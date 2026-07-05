Dalla frutta realistica agli Sfogliati Realistici

Senza imitare la moda nata in Francia, la nota bakery torinese firma una collezione di croissant che unisce ricerca, tecnica e gusto.



Dimenticate fragole, limoni e pesche iperrealistiche che stanno invadendo i social. La moda della pasticceria realistica, nata in Francia e ormai replicata un po’ ovunque, trova a Torino una strada tutta sua. E lo fa senza copiare nessuno.

Da sabato 4 luglio Tarì Bakery ha messo in produzione gli Sfogliati Realistici, cinque croissant che riproducono fedelmente arachide, limone, mora, bacca di vaniglia e lampone. Non mousse scolpite o dessert dall’effetto scenografico, ma autentici lievitati che trasformano la viennoiserie in un esercizio di tecnica e creatività.

La differenza è proprio qui. Mentre il trend internazionale punta soprattutto sull’effetto sorpresa, Tarì mette al centro la qualità della sfoglia. Grazie alla laminazione inversa e a speciali stampi in metallo progettati esclusivamente per il laboratorio torinese, ogni creazione mantiene una forma impeccabile senza sacrificare consistenza e gusto. Un dettaglio curioso: gli stampi sono stati realizzati da un’azienda d’eccellenza specializzata nella produzione di componenti metallici per il settore calzaturiero, adattando il proprio know-how a un progetto completamente inedito.

All’assaggio, però, è la tecnica a fare davvero la differenza. La sfoglia raggiunge un equilibrio tutt’altro che scontato tra croccantezza esterna e morbidezza interna, mentre le farciture sono ricche e avvolgenti, quasi da raccogliere con un cucchiaino. Golose, certamente, ma sempre misurate: mai eccessivamente dolci e lontane da quell’effetto “too much”, o “porn”, che oggi spesso caratterizza molti dessert pensati più per essere fotografati che mangiati.

Non è la prima volta che Tarì riesce a trasformare un prodotto da forno in un piccolo oggetto di design. Negli ultimi mesi il Mole Croissant, ispirato al simbolo della città, ha conquistato migliaia di visualizzazioni sui social, diventando uno dei prodotti più riconoscibili della bakery e dimostrando come identità torinese e ricerca possano dialogare con successo.

La nuova collezione comprende cinque varianti – Arachide, Limone, Mora, Bacca di Vaniglia e Lampone – ognuna con impasti, creme e texture studiate per richiamare fedelmente il soggetto rappresentato.

Gli Sfogliati Realistici saranno disponibili esclusivamente nel fine settimana, con prezzi compresi tra 8 e 10 euro. Vista la produzione limitata, la prenotazione è consigliata tramite l’app ufficiale di Tarì.

Tarì Bakery

Via Giuseppe Mazzini 29/A, Torino

Chiara Vannini