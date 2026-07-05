Tenta di dare fuoco alla compagna: salvata da un amico

Tragedia evitata a San Bernardo di Ivrea dove un uomo ha cosparso di gasolio la propria compagna Stava per darle fuoco con l’accendino ma un amico è intervenuto e lo ha fermato. Era ubriaco il moldavo di 47 anni che è stato arrestato dai carabinieri di Azeglio e Borgomasino per tentato omicidio. L’episodio è avvenuto nella notte di sabato 4 luglio nella casa della coppia. Per una lite violenta tra i due e lo stato di pesante alterazione alcolica l’uomo ha tentato di dare fuoco alla compagna.

IL TORINESE