 “La Notte delle Stelle”: Rivoli riaccende lo show più atteso 

Dopo il grande successo della prima edizione e la nascita della Via delle Stelle, sabato 4 luglio 2026 torna nel suggestivo Piazzale Mafalda di Savoia, ai piedi del Castello di Rivoli, “La Notte delle Stelle”, l’evento gratuito che unisce spettacolo, musica, comicità e solidarietà in una serata pensata per tutta la città.

L’appuntamento è fissato per le ore 21.15, con un pre-show che avrà inizio alle ore 20.30. L’ingresso è libero fino a esaurimento posti.

A guidare il pubblico saranno ancora una volta l’energia travolgente di Juliana Moreira e il talento camaleontico di Claudio Lauretta, coppia ormai simbolo dell’evento, pronta a regalare ritmo, emozioni e divertimento nel corso della serata.

Sul palco saliranno ospiti amatissimi dal grande pubblico: il mago della comicità e dell’illusionismo Raul Cremona, i cantanti LDA e AKA7even, il trasformista e imitatore Alessandro Mezzancella, l’inviata de Le Iene Veronica Ruggeri, il duo social Dada e Marcolino, il content creator Lorenz Simonetti e Diego Casale. Un cast eterogeneo, capace di alternare musica, comicità e intrattenimento e di coinvolgere pubblici di tutte le età.

Anche quest’anno sarà presente Radio 105, con la musica di DJ Roby Giordana, il vocalist Dario Micolani e i gadget ufficiali dell’emittente, pronti ad animare la piazza e a far cantare il pubblico.

La serata sarà anticipata da un grande pre-show che prenderà il via un’ora prima dell’inizio ufficiale dell’evento. Sul palco si alterneranno Simone Bernini e la sua band, introdotti da Edoardo Mecca, insieme a Shinhai Ventura e alla mamma, per un momento di intrattenimento dedicato al pubblico già presente in piazza.

“La Notte delle Stelle” conferma anche per il 2026 la sua anima solidale. *L’intero evento sarà infatti dedicato a sostenere l’associazione Insuperabili* , realtà che ogni giorno promuove sport, inclusione e opportunità per ragazzi con disabilità attraverso i valori del calcio e della condivisione.

Dopo la nascita, lo scorso anno, della “Via delle Stelle” – il percorso simbolico inaugurato con le prime mattonelle firmate dagli ospiti dell’evento – anche questa edizione proseguirà il progetto destinato a crescere nel tempo e a diventare un segno distintivo della città. Nuove firme andranno ad arricchire questa speciale Walk of Fame rivolese, un modo per celebrare il talento e costruire, anno dopo anno, una memoria condivisa fatta di arte, spettacolo e legami con il territorio.

«La Notte delle Stelle torna dopo il grande successo della prima edizione e si inserisce in un percorso che sta rendendo Rivoli una città sempre più viva, attrattiva e capace di offrire occasioni di qualità a cittadini e visitatori. Dopo settimane intense di cultura e partecipazione con Sguardi Live, questo appuntamento rappresenta un nuovo momento di incontro e condivisione per tutta la comunità. – afferma il Sindaco Alessandro Errigo – La partecipazione straordinaria dello scorso anno ci ha confermato che stiamo andando nella direzione giusta. E la Via delle Stelle, destinata ad arricchirsi nel tempo, è il simbolo concreto di questo percorso: un modo per valorizzare il talento, custodire la memoria di grandi ospiti e rafforzare l’identità culturale della nostra città.

Il 4 luglio siamo certi che il pubblico saprà regalarci lo stesso entusiasmo che ha reso speciale la prima edizione. Vi aspettiamo.»

“Un grande spettacolo di intrattenimento che lascia spazio anche a tematiche inclusive/sociali e che conferma la collaborazione con i Soci del nostro Consorzio. – sottolinea Simona Pravato, direttrice di TurismOvest – La prestigiosa location aggiunge fascino e opportunità di visita al Castello e alla parte storica della città.”

«Siamo estremamente felici di riportare a Rivoli un evento che lo scorso anno ha regalato emozioni straordinarie a migliaia di persone.» – spiegano gli organizzatori di Ferrafilm – «La Notte delle Stelle è molto più di uno spettacolo: è un’occasione per riunire la città, vivere insieme una serata unica e sostenere una causa importante. Anche quest’anno abbiamo lavorato per costruire un appuntamento capace di sorprendere il pubblico e siamo certi che Rivoli saprà rispondere con lo stesso entusiasmo che ha reso speciale la prima edizione.

La Notte delle Stelle sta crescendo insieme alla città: vogliamo che diventi un appuntamento fisso dell’estate, capace di lasciare ogni anno un ricordo, un’emozione e un segno concreto attraverso la Via delle Stelle. Rivoli ha dimostrato di amare questo evento e noi siamo pronti a stupirla ancora».

L’evento è organizzato dalla Città di Rivoli, con TurismOvest e Ferrafilm.

IL TORINESE