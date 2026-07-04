Motociclista trovato morto all’alba

Ha perso il controllo del mezzo il motociclista di 51 anni che è stato trovato morto a Mottalciata nel Biellese. L’allarme è scattato poco prima delle 6 di ieri mattina e a scoprire il corpo è stato un passante. La vittima stava percorrendo la provinciale 232 e probabilmente ha avuto un incidente autonomo, perdendo il controllo della moto e schiantandosi a bordo strada.

IL TORINESE