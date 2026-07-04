Emozione pura: i Mondiali entrano nel vivo con gli ottavi di finale!

I Mondiali di calcio 2026 entrano nella fase degli ottavi di finale, dove ogni partita vale una stagione. Da oggi non sono più ammessi errori: chi vince continua a sognare, chi perde torna a casa.

Tra le grandi protagoniste spiccano Francia, Brasile, Argentina, Spagna, Portogallo e Inghilterra, considerate tra le nazionali più accreditate per la conquista del titolo. Restano però in corsa anche squadre capaci di sorprendere, come Belgio, Marocco, Svizzera, Messico e Paraguay, pronte a sfidare i pronostici.

L’atmosfera è quella delle grandi occasioni: ogni gol, ogni parata e ogni dettaglio possono fare la differenza in un Mondiale che promette ancora spettacolo, emozioni e colpi di scena fino alla finale.

Enzo Grassano

IL TORINESE