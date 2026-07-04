Agripiemonteform: Cristina Donalisio succede a Lella Bassignana 

La formazione sempre più strumento strategico per accompagnare l’evoluzione delle imprese agricole

Nei giorni scorsi Agripiemonteform, l’Ente di formazione costituito nel 1994 per iniziativa di Confagricoltura Piemonte e delle Unioni Agricoltori, ha rinnovato i suoi organi direttivi. Alla presidenza è stata eletta Cristina Donalisio, attuale vicepresidente vicario di Confagricoltura Torino e vicepresidente della sezione Allevatori da Latte. Laureata in Veterinaria, Donalisio gestisce insieme al fratello Cesare l’azienda di famiglia a Volvera sorta nel1908 a Orbassano. Un allevamento di 350 capi di cui 150 vacche in lattazione, impostato con rigore tecnico e scientifico sin dall’aspetto gestionale con grande attenzione alla sicurezza, all’alimentazione fino alla sostenibilità e al benessere animale.

Cristina Donalisio succede a Lella Bassignana, figura molto nota non solo nell’ambito sindacale di Confagricoltura, ma anche in quello della formazione e delle pari opportunità, dove ricopre numerosi incarichi pubblici. “Si tratta di un’eredità impegnativa – afferma Donalisio – Lella è stata infatti alla guida dell’ente per quasi 25 anni e ha saputo guidarlo con successo e farlo crescere attraverso tutte le numerose evoluzioni del sistema della formazione, che hanno richiesto alle agenzie formative professionalità e competenze sempre maggiori. Grazie anche al suo impegno, oggi Agripiemonteform è certificato ISO 9001 e accreditato presso la Regione Piemonte come fornitore di servizi formativi. L’Ente è in grado di gestire progetti finanziati dai fondi europei per lo sviluppo rurale e da quelli interprofessionali, erogare formazione in ambito di sicurezza sui luoghi di lavoro ed effettuare studi e ricerche in campo agricolo per il sistema Confagricoltura. In un contesto agricolo come quello attuale, caratterizzato da rapide evoluzioni tecniche, produttive e politiche, il mio impegno sarà quello di puntare a una formazione sempre più snella e tagliata sulle esigenze specifiche delle singole aziende”.

Il consiglio direttivo di Agripiemonteform ha inoltre eletto come vicepresidente Alessandro Sconfienza, presidente di Anga Piemonte, l’associazione giovanile di Confagricoltura, mentre l’incarico di direttore è stato affidato a Marco Boggetti, funzionario responsabile dell’attività formativa e dell’accreditamento dell’Ente.

“La formazione rappresenta uno strumento strategico per accompagnare l’evoluzione delle imprese agricole – commenta Enrico Allasia presidente di Confagricoltura Piemonte – e le sfide che attendono il settore, dalla transizione ecologica alla digitalizzazione, dall’accesso al credito alla gestione del rischio climatico, richiedono imprenditori sempre più preparati e organizzazioni capaci di offrire competenze, servizi e rappresentanza. In questa direzione intendiamo muoverci, sapendo di poter contare sulla struttura solida e collaudata che ci lascia Lella Bassignana”.

IL TORINESE