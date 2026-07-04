I castelli di Cannero

A cura di piemonteitalia.it
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https://www.piemonteitalia.eu/it/cultura/castelli/castelli-di-canneroLeggi qui le ultime notizie: IL TORINESE
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Ad Albugnano e in altri Comuni del Basso Monferrato torna “Quadila Festival”, la rassegna culturale itinerante
Visite accompagnate negli appartamenti storici e negli alloggi delle balie, normalmente esclusi dal percorso di visita,
Presentato il progetto di rigenerazione della GAM Era il 1959 quando, dopo otto anni di lavori,
Il primo documento che cita la chiesa di Santa Maria di Vezzolano è del 1095, ma l’edificio
Dal 13 giugno al 2 agosto 2026 torna l’appuntamento con “ArONa. Accendi la tua estate”, la rassegna che accompagnerà residenti e