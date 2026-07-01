Cibo e musica al Pasta Music Fest di Vinovo

“Il cibo nutre il corpo, la musica placa la mente,

ma è sotto il cielo stellato di una serata estiva al parco che si nutre l’anima.”

Nasce a Vinovo, alle porte di Torino, un nuovo festival estivo, che racchiude tutto quello che

serve per trascorrere una piacevole serata in compagnia: buon cibo, musica dal vivo e un’area

divertimento dedicata ai più piccoli.

L’area verde antistante l’Ippodromo di Vinovo aprirà le porte il 2 luglio e sarà attiva per tutto il

mese di luglio, dal giovedì alla domenica inclusa, dalle ore 18 fino a mezzanotte.

L’ingresso sarà gratuito per tutti, per rendere l’evento assolutamente inclusivo e poter

facilitare la partecipazione soprattutto delle famiglie, per ritagliarsi un momento di relax al

fresco in questa calda estate.

Il parco sarà diviso in aree: food&drink, palco live e intrattenimento bambini.

Protagonista dell’area cena la pasta – come si intuisce facilmente dal titolo del festival –

proposta in tantissime varianti, rigorosamente fresca e fatta in casa, grazie alla collaborazione

con “Savurè – pastificio con cucina”, brand leader nel settore pasta a Torino. Dagli agnolotti ai

maccheroni, dai paccheri ai pancotti, cucinati secondo le ricette classiche o quelle più estive.

Presente anche una ricca offerta di secondi con polpette, burger, bruschettone e patatine fritte.

Accompagnati da un’ampia carta drink, pensata per soddisfare tutti i gusti.

L’area dedicata ai bambini li vedrà impegnati per tutta la sera tra numerose attività sportive:

basket, curling, pallavolo e calciotennis.

“La musica e l’intrattenimento saranno gli ingredienti fondamentali del festival” – racconta

Cristian Ciociola, CEO di Bis Eventi, organizzatore dell’evento – “Il Pasta Music Fest nasce

con l’obiettivo di trasformare l’area verde dell’Ippodromo di Vinovo in un grande hub

musicale e ricreativo dell’estate torinese. La musica dal vivo viene intesa come un potente

collante sociale e generazionale, capace di offrire un intrattenimento di alto livello in uno spazio

all’aperto d’eccezione.”

La proposta artistica, curata da Soulfood Music Factory, ha lavorato su tre obiettivi:

interattività, coinvolgimento ed energia. La selezione musicale ha infatti privilegiato show

dal forte impatto visivo e sonoro, guidati da formazioni con una grandissima esperienza sul

palco, capaci di annullare la distanza tra musicisti e spettatori, per dare vita a una vera festa

collettiva. Un viaggio nei generi pop-rock e revival, con una line-up dinamica che celebra

le diverse anime della musica d’intrattenimento, da ballare e da cantare, spaziando dai tributi

d’eccellenza fino alle migliori band italiane di stampo vintage e dance-revival.

Tanti i nomi già annunciati, con concerti che avranno inizio alle ore 21.30.

Giovedì 2 opening night con Party a 90, il format cult interamente dedicato alla nostalgia

millennial. Un percorso travolgente che unisce le hit eurodance, il pop iconico e i successi

commerciali degli anni Novanta, supportato da un’animazione mirata a ricreare l’atmosfera

delle grandi discoteche di quel decennio.

Venerdì 3 Discoinferno: la live band revival più celebre d’Italia porta sul palco uno spettacolo

orchestrale e coreografico unico con al centro i ritmi inconfondibili della Disco Music e della

Dance anni ’70 e ’80; con una scaletta travolgente, tanti glitter e un groove irresistibile.

Domenica 5 Ciposugar, lo storico tributo a Zucchero con calde ed emozionanti atmosfere

rock-blues. Una band eccezionale capace di restituire la stessa intensità emotiva e l’energia

travolgente dei live di Fornaciari, spaziando dalle ballate più intense ai ritmi travolgenti.

Giovedì 9 Rebeat, un’esplosione vintage ad alto tasso di adrenalina. Il gruppo mette in scena

uno spettacolo interamente dedicato ai ritmi del Rock’n’Roll e del Twist, reinterpretando con

freschezza e modernità i grandi classici italiani e internazionali che hanno fatto ballare intere

generazioni negli anni ’50 e ’60.

Sabato 11 Oronero Band in “L’Emilia del Rock”, un tributo straordinario a Vasco e Ligabue,

le anime rock dell’Emilia Romagna. Due carismatici frontmen si alternano sullo stesso palco

supportati da un’unica e potente band, dando vita a più di due ore di spettacolo esplosivo. Una

scaletta ad altissima tensione, che unisce e contrappone i più grandi successi di Vasco Rossi

e Luciano Ligabue, creando un’esperienza di canto collettivo e pura energia rock.

Giovedì 16 Luglio Explosion Band, con il loro celebre ed inimitabile “Energy Disco Show”.

Molto più di un semplice concerto: una vera macchina dell’intrattenimento, con una scaletta

senza pause che inanella successi internazionali e italiani, impreziosita da coreografie

millimetriche, scenografie dinamiche e continui cambi d’abito.

Giovedì 23 Luglio Funk It, una notte all’insegna del ritmo sincopato e del groove più nero.

Una formazione travolgente dedicata alle sonorità del funk, del soul e del rhythm and blues

moderno, capace di mescolare classici intramontabili a sonorità urban contemporanee, per un

appuntamento dal sound elegante e irresistibilmente ballabile.

Oltre ai concerti, il Festival sarà sempre accompagnato da un sottofondo musicale con la

playlist creata ad hoc dal media partner To Radio, con animazioni, quiz interattivi e djset a

cura dei protagonisti della radio.

Iniziativa speciale e assoluta novità per i festival estivi del torinese sarà l’“AperiExperience”,

la formula su prenotazione che unirà aperitivo e tre diverse attività esperienziali legate

al mondo dell’ippica – in collaborazione con Hippogroup Torinese spa.

Apericena in Carrozza & Scuderie. Un salto nell’eleganza con la possibilità di gustare il

proprio aperitivo a bordo di una vera carrozza, per poi lasciarsi affascinare dalla visita guidata

alle scuderie dell’ippodromo.

Apericena ManiInPasta, con il laboratorio perfetto per tutta la famiglia. Un’esperienza

genitore-figlio per imparare a fare la pasta fresca, coronata da un gustoso aperitivo da vivere

insieme.

Apericena con Pony, dedicata ai più piccoli. Un’occasione speciale e da ricordare nel tempo

in cui i bambini possono entrare in confidenza con l’animale cavallo, imparando a conoscerlo,

prima del vero battesimo della sella.

Infine l’evento ha il benefit di avere un’ampia e gratuita area parcheggi vicina all’ingresso della

location.

dal 2 al 26 luglio

AREA VERDE Ippodromo di Vinovo

Via Stupinigi 167/b – Vinovo

IL TORINESE