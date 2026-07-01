Mondiali 2026, sedicesimi di finale: sorprese e big avanti!

I Mondiali 2026 entrano nel vivo con i sedicesimi di finale, che stanno già regalando risultati inattesi e partite ricche di emozioni. Tra le sorprese più clamorose spiccano l’eliminazione della Germania ai rigori per mano del Paraguay e quella dei Paesi Bassi, battuti dal Marocco sempre dopo la lotteria dal dischetto.

Le grandi favorite continuano però la loro corsa. Il Brasile ha superato il Giappone, la Francia ha dominato la Svezia con un netto 3-0, mentre Norvegia, Canada e Messico hanno conquistato il pass per gli ottavi di finale.

Nella giornata del 1° luglio sono in programma le ultime sfide dei sedicesimi, con Inghilterra-Repubblica Democratica del Congo, Belgio-Senegal e Stati Uniti-Bosnia-Erzegovina, incontri decisivi per completare il tabellone degli ottavi. L’equilibrio e le sorprese confermano che questa edizione del Mondiale è tra le più imprevedibili degli ultimi anni.

Enzo Grassano

IL TORINESE