Si va in maratona… con Pinocchio!

A Torino, dal “Museo del Risorgimento via via fino al “Cinema Romano”, una “maratona di lettura” per celebrare il bicentenario della nascita di Collodi

Giovedì 2 luglio, dalle 10 alle 20,30

Una giornata di lettura che unisce “istituzioni culturali” e i tanti “aficionados”. Trentasei lettoriper trentasei capitoli. E un solo protagonista: Pinocchio, il burattino più famoso al mondo, il formidabile “burattino di legno” meravigliosamente trasformato in bambino in carne e ossa (simbolo del passaggio dall’irresponsabilità infantile alla maturità), con addosso una storia letteraria, ma anche cinematografica (dal classico Disney del 1940), teatrale e televisiva (indimenticabile lo sceneggiato del 1972 diretto da Luigi Comencini) che è tra le più tradotte (240 lingue) e lette e visionate in assoluto al mondo, autentico capolavoro della letteratura per ragazzi “che ha oltrepassato i confini nazionali per diventare icona universale di formazione e crescita”.

Suo geniale “papà” di penna, quel fantasioso Carlo Collodi (Firenze, 1826 – 1890), al secolo Carlo Lorenzo Filippo Giovanni Lorenzini, il cui nome d’arte deriva dal paese d’origine (Collodi, in provincia di Pistoia) della madre Angiolina Orzali – sarta e cameriera al servizio dei marchesi Ginori – per il quale, in occasione del bicentenario della nascita, è in programma a Torino, giovedì 2 luglio prossimo, la “Giornata-Maratona di lettura” dedicata proprio al suo “Le avventure di Pinocchio” (da qualcuno definito “la bibbia del cuore” e per il quale Benedetto Crocescrisse “il legno, in cui è tagliato Pinocchio, è l’umanità”) edito per la prima volta a Firenze nel febbraio 1883, dopo essere stato originariamente pubblicato a puntate , con il titolo “La storia di un burattino”, sul “Giornale per i bambini” a partire dal luglio del 1881. Quella di giovedì 2 lugliosarà una giornata di “letture e incontri” che porterà il pubblico “dentro le pagine del romanzo”, un percorso condiviso “che attraversa generazioni, linguaggi e spazi culturali diversi per riscoprire un classico della nostra più grande letteratura”.

Promossa dal “Museo Nazionale del Risorgimento Italiano”, in collaborazione con la “Fondazione Circolo dei lettori”, il “Festival SottoDiciotto”, la “Fondazione Arnoldo e Alberto Mondadori”, il “MUSLI – Museo della Scuola” e la “Libreria Internazionale Luxemburg”, la giornata prende il via proprio al “Museo Nazionale del Risorgimento Italiano” (ore 10, “Sala dei Codici”) con la lectio di Pompeo Vagliani, dedicata alla storia e all’immaginario di Pinocchio.

Nello stesso spazio sarà possibile ammirare in “formato digitale” la mostra “Eccellenze Italiane. I vestiti nuovi di Pinocchio”, promossa e realizzata – con il patrocinio della “Fondazione Nazionale Carlo Collodi” e del “Comitato Nazionale” per le celebrazioni del bicentenario, con la curatela dell’ “Accademia Drosselmeier” – da “Bologna Children’s Book Fair” con la presentazione di 25 opere firmate da grandi maestri dell’illustrazione internazionale e 24 tavole vincitrici di un “contest” internazionale di “BCBF”, selezionate tra oltre 600 candidature.

La mattina si completerà (dalle 11,15 alle 13) con “laboratori” e “attività” per bambini e ragazzi organizzati sempre dal “Museo” di piazza Carlo Alberto e da “SottoDiciotto”.

Nel pomeriggio (ore 15,30 – 19,30) il testimone passerà ai protagonisti della “Maratona”: 36 lettori e lettrici si alterneranno tra il “Circolo dei lettori e delle lettrici” e la “Libreria Internazionale Luxemburg” per dare voce ai 36 capitoli del romanzo, accompagnando il pubblico dall’inizio alla fine attraverso le avventure del celebre burattino.

Dopo una pausa aperitivo, a chiudere il percorso sarà il “Cinema Romano” (ore 20,30) con la proiezione del film d’animazione “Pinocchio” del regista, scrittore e sceneggiatore napoletano Enzo D’Alò (2012, uscito in sala nel 2013 con i disegni di Lorenzo Mattotti e le musiche di Lucio Dalla), a testimonianza della straordinaria capacità dell’opera di Collodi di attraversare linguaggi, epoche e generazioni diverse. Dedicato alla memoria di Lucio Dalla (che, oltre a curarne la colonna sonora, diede anche voce al “Pescatore Verde”, per morire poco dopo la produzione a Montreux, in Svizzera), nel 2013, il film ottiene anche la “nomination” ai prestigiosi “EFA Awards”, Oscar del Cinema europei.

Per info: “Museo Nazionale del Risorgimento Italiano”, piazza Carlo Alberto 8, Torino; tel. 011/5621147 o www.museorisorgimentotorino.it

Gianni Milani

Nelle foto: Visual – Manifesto “Pinocchio” e “Circolo dei lettori e delle lettrici”

IL TORINESE