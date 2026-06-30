Pompeo (PD): “Sicurezza stradale, in Piemonte numeri drammatici”

“La Giunta intervenga subito: fondi insufficienti e legge da correggere”

30 giugno 2026 – “La sicurezza stradale in Piemonte è un’emergenza e i dati lo dimostrano con una chiarezza che non consente ulteriori rinvii. Secondo i dati ISTAT, infatti, nel 2024, nella nostra regione, si sono verificati 10.487 incidenti stradali, con un aumento del 4,6% rispetto all’anno precedente e 171 decessi. Quasi la metà delle vittime (48%) ha perso la vita sulle strade extraurbane, in particolare nelle province di Torino e Cuneo. L’indice di lesività è cresciuto da 138,8 a 140,1 feriti ogni 100 incidenti, mentre la mortalità notturna raggiunge i valori più elevati, con il 46,4% degli incidenti concentrati tra venerdì e sabato” spiega la Consigliera regionale del Partito Democratico Laura Pompeo che ha presentato un’interrogazione per fare chiarezza sulla situazione e capire quali provvedimenti intenda prendere la Giunta per arginare una situazione tanto grave.

“Nei primi cinque mesi del 2026 in Piemonte sono già 19 le vittime, contro le 9 dello stesso periodo del 2025: un incremento del 111%. È un dato che parla da solo e che certifica una condizione di totale insicurezza della rete viaria regionale. Inoltre, le risorse previste dalla legge regionale sulla sicurezza delle infrastrutture stradali sono chiaramente insufficienti. Per il 2026 la Giunta Cirio ha stanziato appena 88.000 euro per le attività ispettive delle Province sulle strade extraurbane di tipo C, una cifra irrisoria, del tutto insufficiente a garantire controlli efficaci, soprattutto alla luce dei ritardi nel raggiungimento degli obiettivi europei al 2030 e della vision “zero vittime” al 2050. Anche la Relazione annuale della Corte dei Conti ha evidenziato una «netta discrasia tra le regole contabili vigenti e le tecniche finanziarie impiegate dalla Regione per garantire la copertura degli oneri della legge 6/2025». La Giunta deve intervenire legislativamente per correggere la norma e garantire una copertura reale e non solo nominale delle risorse. Non è accettabile che una legge sulla sicurezza stradale nasca già con un vulnus finanziario” prosegue la Consigliera regionale Pd.

“Voglio sapere se nell’imminente Assestamento al Bilancio verranno stanziati fondi straordinari urgenti per accelerare le ispezioni, se intenda potenziare le campagne di sensibilizzazione contro l’eccesso di velocità e la guida in stato di ebbrezza e promuovere programmi educativi nelle scuole e in collaborazione con le autoscuole, rivolti in particolare ai minori e ai neopatentati: il 5,9% degli intervistati dichiara di avere guidato almeno una volta sotto effetto di alcol negli ultimi 30 giorni. È un dato che impone un intervento educativo strutturale, non spot occasionali” precisa Laura Pompeo.

“La sicurezza stradale non può essere trattata come un capitolo marginale del bilancio regionale. Ogni numero che leggiamo rappresenta una vita spezzata, una famiglia distrutta. La Giunta deve assumersi la responsabilità politica di intervenire subito, con risorse adeguate e con una strategia chiara” conclude la Consigliera Pompeo.

IL TORINESE