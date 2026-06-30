La rinascita della Torre della Bicocca

Sabato 27 giugno, nel tardo pomeriggio, è stata ufficialmente inaugurata la Torre della Bicocca, il monumento simbolo di Buttigliera Alta, nonché il grande testimone della sua storia, strettamente legata alla nobile famiglia Carron di San Tommaso.

Alta circa 14 metri ed ubicata a 411 metri di altitudine, nel verde della Collina Morenica, tra Buttigliera e Ferriera, è una delle poche torri medievali circolari sopravvissute in Valle di Susa.

Il suo diametro alla base è di 3,9 metri, mentre all’altezza dell’ingresso, posto a circa 7 metri da terra, misura 2,5 metri.

Costruita come torre di avvistamento, era collegata ad un articolato sistema di fortificazioni della bassa Valle di Susa, che comprendeva i Castelli di Avigliana, Sant’Ambrogio, Rivoli e Caselette, la Torre del Colle a Villar Dora e il Ricetto di San Mauro ad Almese.

Come le altre fortificazioni, molto probabilmente era utilizzata anche per segnalazioni notturne, come testimoniato da un’ordinanza del 1799 con la quale il comandante del presidio francese disponeva di provvedere al “fanale della Bicocca” e dal focolare ospitato in un’apposita struttura sulla piattaforma superiore della costruzione, ancora visibile in una cartolina di inizio secolo scorso.

Il 25 aprile 1619 Giovanni Carron venne infeudato Signore di Buttigliera Alta dal Duca di Savoia Carlo Emanuele I e fece issare lo stendardo famigliare sulla Torre della Bicocca. Il nobile nel 1625 diventò Primo Segretario di Stato (carica che i suoi discendenti si tramandarono fino alle riforme volute da Re Vittorio Amedeo II nel 1717), il primo marzo 1631 ottenne dal Duca Vittorio Amedeo I il titolo comitale ed avendo ereditato dalla seconda moglie un feudo in Tarantasia che si chiamava San Tommaso, iniziò a farsi chiamare Marchese Carron di San Tommaso.

Tra il 1620 e il 1631 fece costruire Villa delle Rose, denominata oggi Villa San Tommaso.

A fine Ottocento, dopo l’installazione sull’altura di San Grato a Rivoli del telegrafo ottico inventato dai fratelli Chappe, la torre fu probabilmente inserita nella linea di trasmissione Torino-Lione-Parigi.

La Contessa Clementina Carron di Briançon, l’ultima dei San Tommaso, quando si spense il 27 aprile 1912, la lasciò in eredità insieme a Villa delle Rose alle Suore del Sacro Cuore, ospitate nella sua residenza buttiglierese dal 1889.

Oggi la torre, come Villa delle Rose, ribattezzata Villa San Tommaso, appartiene alla “Provincia italiana della Società del Sacro Cuore”.

In comunione d’intenti tra la proprietà religiosa e l’amministrazione comunale, con l’obiettivo di fermarne il deperimento della torre e di renderla fruibile al pubblico, la “Società del Sacro Cuore” ha avviato il cantiere di restauro dietro finanziamento della Regione Piemonte – con fondi PNRR – e sotto le direttive della Soprintendenza per i Beni Artistici.

I lavori, diretti dall’architetto Francesca Madon, hanno previsto la messa in sicurezza statica della struttura e un moderno impianto di illuminazione alimentato da pannelli fotovoltaici a energia pulita.

L’evento inaugurativo, chiamato “Promenade Carron – La Torre Bicocca racconta”, è stato inserito nel programma del concomitante “Festiva d’estate” del Comitato festeggiamenti.

Ha preso il via alle ore 17 in Piazza San Marco, dove è partita la camminata che ha condotto il pubblico in prossimità del bosco dove si trova la torre. Qui i rievocatori del gruppo storico “I Marchesi Carron di San Tommaso” de “Il Colibrì Aps” di Buttigliera Alta, su regia di Manuela Massola, hanno fatto rivivere ai numerosi presenti (nonostante il caldo afoso) l’infeudazione del Comune a Giovanni Carron il 25 aprile 1619 da parte del Duca di Savoia Carlo Emanuele I.

I presenti si sono quindi recati ai piedi della torre, dove si è tenuta la cerimonia di inaugurazione, aperta dal discorso di Alfredo Cimarella, Sindaco di Buttigliera Alta, il quale ha dichiarato che “è un piacere essere qui per inaugurare questo bene storico restaurato, frutto di una bella sinergia per il reperimento dei fondi, che parte dall’Unione Europea, questo è un progetto finanziato dal PNRR Next Generation EU, che poi attraverso il Ministero della Cultura e Regione Piemonte, come soggetto che ha organizzato e distribuito i bandi, è arrivato ad atterrare fino qui. La Regione è oggi rappresentata da Paolo Ruzzola, che si è speso davvero tanto per seguire il bando e il progetto, per ragioni anche affettive”.

Il Primo Cittadino si è rallegrato della sinergia che c’è stata tra la proprietà della torre che i buttiglieresi affettuosamente chiamano “le Suore del San Tommaso”, il Comune, l’architetto Francesca Madon e le tante associazioni del territorio, tra le quali “Il Filo della Memoria” con Manuela Massola, che ha una predisposizione straordinaria per la ricerca storica locale e un attaccamento particolare alla torre “perché è nata e cresciuta a 500 metri da qua, proprio su questa collina di Cornaglio” ed ha proseguito affermando che un affetto particolare per la torre arriva anche dalla parte più nuova di Buttigliera Alta, la Frazione Ferriera, nel cui Palio dei Rioni, uno di essi è denominato proprio “la torre”.

Alfredo Cimarella ha concluso annunciando che la proprietà ha individuato il Dott. Luca Mandanici, una guida formata dell’Associazione Mysteponstep, che organizzerà visite guidate su prenotazione a partire da sabato. Questo ragazzo “fa la promozione turistica e tutto quello che serve a questi beni per poter vivere dopo il restauro” ha concluso il Primo Cittadino.

La torre si inserirà infatti all’interno dei percorsi di visita del territorio, sia nei sentieri del cicloturismo che in quelli enogastronomici e l’amministrazione comunale si pone come obiettivo di collegarla turisticamente all’altro monumento simbolo del territorio: la Precettoria di Sant’Antonio di Ranverso, il gioiello gotico del Piemonte.

Ha quindi preso la parola il Consigliere Regionale Paolo Ruzzola, già Sindaco di Buttigliera Alta dal 2004 al 2014, il quale ha ricordato che “le istituzioni possono mettere a disposizione delle opportunità, come i bandi e i finanziamenti, ma poi bisogna saperli cogliere, sapere fare i progetti giusti e sapere spendere i soldi nei tempi imposti e l’Amministrazione comunale di Buttigliera da anni lo sa fare in modo importante e questo è solo l’ultimo esempio”, affermando poi che questo era un progetto al quale sia l’Amministrazione comunale che il Sacro Cuore tenevano molto, ma non sarebbe stato possibile realizzarlo solo con le loro risorse e quindi aver avuto l’opportunità, la capacità e la bravura di saper utilizzare questi fondi europei messi a disposizione attraverso il PNRR è stato importantissimo.

Ruzzola ha concluso augurandosi che presto partano i lavori di ristrutturazione di una parte della Precettoria di Sant’Antonio di Ranverso.

Dopo i saluti dell’architetto Francesca Madon, che ha spiegato i lavori di restauro e di Madre Superiora Suor Luciana Lussiatti in rappresentanza della proprietà, è stato ufficialmente tagliato il nastro.

Successivamente in Piazza Donatori di Sangue, presso lo stand del Comitato Festeggiamenti si è tenuta una cena con “Menu della Torre”.





ANDREA CARNINO





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