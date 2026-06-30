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Chivasso: uomo ferito alle gambe da colpi di pistola

Un uomo cinquantenne di Chivasso è stato ferito da diversi colpi di pistola alle gambe, questa mattina, in via Paleologi, in pieno centro storico davanti al circolo Paolo Otelli. Il ferito, già noto alle forze dell’ordine, si è accasciato sul marciapiede ed è stato soccorso dal 118,  e trasportato in ospedale in codice rosso.

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