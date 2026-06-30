Un uomo cinquantenne di Chivasso è stato ferito da diversi colpi di pistola alle gambe, questa mattina, in via Paleologi, in pieno centro storico davanti al circolo Paolo Otelli. Il ferito, già noto alle forze dell’ordine, si è accasciato sul marciapiede ed è stato soccorso dal 118, e trasportato in ospedale in codice rosso.Leggi qui le ultime notizie: IL TORINESE
Chivasso: uomo ferito alle gambe da colpi di pistola
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