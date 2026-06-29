Minacce a Calenda, Bartoli: “Sostegno al Segretario, sempre schierati con chi difende democrazia e libertà”

Dichiarazione di Sergio Bartoli, coordinatore ad interim di Azione per la città di Torino:

“Il coraggio della verità di Carlo Calenda ha generato minacce e apprezzamenti inaccettabili da parte di un sito cosiddetto di informazione, Russia Today, che da tempo ha sposato una linea oltranzista e intransigente di appoggio alla politica putiniana. Solidarietà al Segretario di Azione che con determinazione ha sempre voluto schierarsi a favore della ragionevolezza, della democrazia e della libertà: condividiamo la sua scelta di non lasciarsi intimidire e siamo al suo fianco nel ribadire che, nel nostro modo di intendere la Politica e in una società che difende e sostiene la libertà di espressione, le minacce rafforzano soltanto la decisione nel proseguire sulla strada intrapresa”.

IL TORINESE