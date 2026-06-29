Addio a Mario Matta, mobiliere che arredò gli interni torinesi degli Anni 50/70

Anima da artigiano, intelligenza da imprenditore, mani da artista.

Si svolgeranno mercoledì 1 luglio ore 10 nella parrocchia di Castagneto Po (TO) i funerali dell’imprenditore Mario Matta, mobiliere ed ebanista degli Anni 70. Nato nel 1929 in un paesino collinare del torinese, Castagneto Po, dopo la scuola primaria, a diciassette anni entra nel mondo del lavoro come apprendista presso alcune ditte artigiane di falegnameria. Nel 1955 inizia l’attività professionale in proprio per giungere a svolgere importanti commesse lavorative.

La Ditta Matta Mario nei quarant’anni della sua attività collabora con moltissimi illustri e stimati professionisti ed interior-designer tra i quali ricordiamo gli architetti Carlo Alberto Bordogna, Toni Cordero e Franco Campo, realizzando opere di design rivolte all’alta borghesia torinese ed opere pubbliche quali o gli interni degli Uffici della Ferrero Dolciaria di Pino Torinese, gli Uffici Stet di via Bertola, gli Uffici Toro Assicurazione di Piazza Solferino, la sede Martini&Rossi di Pessione, Rolando Assicurazioni, prestigiosi cinema e teatri come il Nuovo Odeon, il Teatro Adua, il Maior, il Massaua. Oltre a eleganti Hotel come l’Ambasciatori di Torino, l’Hotel Mediterranée di Sanremo, il Sud Ovest del Colle Sestriere, importanti banche quali le sedi Banca IBI Istituto Bancario Italiano di Torino, Grugliasco, Chivasso, Ivrea, Roma, la Banca San Paolo di Piazza Solferino e la sede di Torino Esposizioni, prestigiosi ristoranti come La Prima Smarrita, numerosi negozi ed eleganti ville. Con intelligenza, dedizione e straordinaria capacità il Comm. Matta negli anni ’70 consolida l’azienda e, pur mantenendo le radici ben salde nella più alta tradizione artigiana, la trasforma, la evolve e la rinnova per poter operare al passo con i tempi e per poter realizzare arredamenti complessi e di grande raffinatezza.

Mario Matta con il sostegno di personaggi politici e istituzionali del torinese – e tra tutti la famiglia Matta desidera citare l’amico Onorevole Giuseppe Botta, deputato e rappresentante della Democrazia Cristiana a partire dagli anni Sessanta -, per anni si dedica anche all’attività sociale/professionale di Torino, viene eletto Presidente di categoria presso l’Unione Artigiana di Torino e Provincia, Membro del Consiglio Nazionale di categoria in rappresentanza del Piemonte, Membro della commissione per la firma del primo contratto del lavoro per l’Artigianato Nazionale, vice presidente dell’Unione Artigiana di Torino e Provincia, Membro Commissione Lavoro del Comune di Torino Assessore Dolino, Membro commissione Esperti e Periti della CAMERA DI COMMERCIO di Torino, Presidente dell’ ANTICA UNIVERSITA DEI MINUSIERI dal 1979 al 2004 e Presidente delle SCUOLE TECNICHE SAN CARLO di Torino dal 1990 al 2003. Una figura umana e professionale che è un esempio raro di passione, dedizione morale e di serietà professionale che hanno contrassegnato la vita e l’opera artistica di Mario Matta, anima da artigiano, intelligenza da imprenditore, mani da artista.

IL TORINESE