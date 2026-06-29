Autorità dei trasporti: deve rimanere a Torino

Giachino: “così come prevede la norma di legge del 2013. Faremo le barricate per difendere la Istituzione nazionale e i suoi importanti duecento posti di lavoro”

Caro Ministro, Caro Sindaco, Caro Presidente,

Ritornano a circolare voci in ordine al trasferimento Roma della sede dell’Autorità dei trasporti che con la collaborazione di alcuni parlamentari piemontesi e delle Associazioni produttive della nostra Città nella estate del 2013 eravamo riusciti a spostare a Torino con un norma del Decreto Legge su Trasporti. Torino Città capitale della mobilità aveva ed ha tutti i titoli per avere la Autorità dei trasporti, così come Milano ha la Autorità della Energia. La Autorità dei trasporti la prima Istituzione nazionale ad essere assegnata a Torino dopo la perdita della Capitale, ha ben operato in questi anni ridefinendo le tariffe delle autostrade, quelle degli aeroporti etc.etc. Nella Autorità dei trasporti lavorano laureati nelle varie discipline con stipendi da Banca d’Italia, uno sbocco per i laureati del Politecnico e delle Università competitivo con altre opportunità estere. Vi chiedo di assumere ogni iniziativa a difesa di questa importante Istituzione che ha sede nella nostra Città.

Per spostarla dovranno modificare la legge e pertanto auspico una forte difesa da parte di tutti i parlamentari piemontesi senza distinzione di forza politica. Vi ringrazio molto della attenzione e garantisco il massimo del sostegno popolare. Torino non può perdere un’altra Istituzione. Torino cui si deve l’Unita’ del Paese merita questo e altro.