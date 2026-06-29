Cinzano, i legami con Desana, Roddi e Buttigliera Alta

Domenica 28 giugno il Comune di Cinzano in collaborazione con il Comitato per la tutela del patrimonio e delle tradizioni dell’Associazione Internazionale Regina Elena Odv, ha organizzato una commemorazione del suo storico legame con Desana (VC), Roddi (CN) e Buttigliera Alta (TO) attraverso i Marchesi Della Chiesa.

La cerimonia, patrocinata dal Consiglio Regionale del Piemonte, dalla Provincia di Torino e dal Comune di Cinzano, ha preso il via nella Chiesa Parrocchiale di Sant’Antonio Abate, completata nel XVIII secolo in stile barocco, dove alle ore 10 Don Silvano Canta ha celebrato la S. Messa.

Successivamente i partecipanti e i gruppi storici hanno sfilato in corteo fino alla Sala Consiliare del Municipio, dove si è tenuta una solenne cerimonia, aperta dai saluti di Emilio Longo, Sindaco di Cinzano.

Lo scrivente nel suo intervento ha descritto i legami che Cinzano ha con Desana e Roddi.

Il primo Marchese di Cinzano fu Carlo Francesco Della Chiesa, nato a Saluzzo il 4 luglio 1624. Egli ricoprì prestigiosissime cariche presso i Savoia, tra le quali quelle di Primo presidente della Camera e poi del Senato. Nel 1666, avviò un’importante fase di restauro del Castello di Cinzano, risalente al XIII secolo, dotandolo di una nuova facciata e di un salone nobiliare. Si spense il 30 giugno 1699 e venne sepolto nel suo amato feudo cinzanese.

Il suo primogenito Francesco Filippo, a lui premorto nel 1693, nel 1675 aveva sposato Maria Camilla Tizzone di Desana, che gli aveva portato in dote il Castello di Roddi, acquistato dalla sua quadrisavola Giovanna Carafa, moglie di Gianfrancesco II Pico, Signore di Mirandola e Conte di Concordia, il 5 dicembre 1525 per seimila scudi d’oro.

Gli ultimi esponenti maschili del ramo primogenito dei Della Chiesa furono i discendenti alla sesta generazione di Francesco Filippo e Maria Camilla: il Marchese Enrico e suo fratello Saverio.

Il primo morì senza figli maschi sopravvissuti nel 1847 e le sue figlie Paoloina e Felicita cedettero il Castello di Cinzano a privati. Il secondo nel 1836 alienò il Castello di Roddi a Giuseppe Scarzello di Monforte, che lo acquistò per conto di Re Carlo Alberto.

Nel 1872 Ludovico Della Chiesa, membro del ramo secondario del casato, che aveva ereditato il titolo di Marchese di Cinzano, ma non il castello, acquistò il maniero e lo fece restaurare in stile neogotico. Nel 1951 alla morte del suo discendente il Marchese Vittorio, il Castello di Cinzano fu nuovamente venduto e nel 1968 venne frazionato in appartamenti.

Ha preso quindi la parola Manuela Massola del “Filo della Memoria” de “Il Colibrì Aps” di Buttigliera Alta, la quale ha illustrato il legame tra Cinzano e il suo paese, attraverso le nozze nel 1698 tra il Marchese Carlo Giuseppe Antonio Della Chiesa (figlio del Marchese Francesco Filippo e Maria Camilla Tizzone) e Orsola Paola Delfina Carron di San Tommaso (figlia di Carlo Giuseppe Vittorio, Marchese di San Tommaso e Conte di Buttigliera Alta e di Paola Beatrice Roero di Guarene). Dalla loro unione nacque Ignazio Della Chiesa, Abate di Sangano e successivamente Cappellano Maggiore del Re di Sardegna Carlo Emanuele III, il quale ne propose l’investitura come 21° Vescovo di Casale.

Nel 1710 Orsola Paola Delfina morì e nel 1714 il Marchese di Cinzano e Roddi si risposò con la nobile Silvia Gabriella Morozzo Della Rocca che gli diede tre figli, tra questi Gaspare, che dalla seconda moglie Maria Maddalena Ruffino dei Conti di Diano D’Alba ebbe tre figlie, tra le quali Luigia che nel 1781 sposò il Marchese Paolo Luigi Guasco di Bisio di Alessandria e fu madre di Enrichetta. Quest’ultima vide la luce il 13 luglio 1785 e nel 1805 impalmò Alessandro Carron, Marchese di San Tommaso e Conte di Buttigliera Alta. Enrichetta rimase vedova nel 1816 e nel 1843 ebbe il dolore di perdere il suo amato figlio Felice, deputato, Sindaco di Sommariva Perno e autore delle Tavole Genealogiche di Casa Savoia. Fu madrina di battesimo della Contessa Clementina, l’ultimo esponente del casato Carron, che si spense il 27 aprile 1912.

Dopo l’intervento dello storico Carlo Bosco, il quale ha parlato all’assemblea dei Marchesi di Cinzano, il Vice Sindaco Michele Schiavo ha raccontato dei preziosi documenti storici ritrovati per caso in biblioteca, tra i quali una mappa del paese risalente al 1782 e molti libri relativi ad atti dei Savoia.

Il Comitato per la tutela del patrimonio e delle tradizioni dell’Associazione Internazionale Regina Elena Odv ha quindi conferito uno speciale attestato di benemerenza al Comune di Cinzano e agli storici Carlo Bosco e Carlo Biglietti.

I presenti si sono quindi trasferiti nel cortile del castello dove i rievocatori dell’Associazione culturale “La Crisalide di ieri e di oggi” di Venaria Reale si sono esibiti in danze seicentesche.

E’ seguito un rinfresco.

La cerimonia è stata impreziosita dalla presenza dei seguenti gruppi storici:

Gruppo Storico di Sciolze Bastian Contrario e Bela Lidia, Corte Reale dei Savoia, i cui rievocatori hanno impersonato la Prima Madama Reale Cristina di Borbone-Francia; la sua quintogenita Adelaide e Donna Ghita Falcombelli, moglie del senatore Gaspare Perrachino Marchese di Cigliano;



“ I Marchesi Carron di San Tommaso” de “Il Colibrì Aps” di Buttigliera Alta, i cui rievocatori hanno impersonato Enrichetta Guasco di Bisio, suo figlio il Marchese Felice Carron e la Contessa Clementina, ultimo esponente del casato;

“I Signori di Torino nell’Ottocento”, i cui rievocatori hanno impersonato la Regina Margherita, accompagnata dal Marchese Emanuele Pes di Villamarina, con la consorte Paola, dama d’onore della sovrana;

“Della Fenice” di Pianezza, la cui Presidente Monica Todi ha impersonato Maria Vittoria Dal Pozzo della Cisterna, Regina di Spagna dal 1870 al 1873, accompagnata da due dame di compagnia;

“I Verulfi di Chivasso”, nobile famiglia piemontese originaria di Verolengo, che tra XVII e XVIII secolo visse a Chivasso e possedette piccoli feudi nel Canavese;

Associazione culturale “La Crisalide di ieri e di oggi” di Venaria Reale, i cui rievocatori erano abbigliati con magnifici costumi di fine Seicento;



I Tamburini della Castellata di Chiaverano.

ANDREA CARNINO

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