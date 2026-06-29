Ieri in una rotonda a Poirino si è verificato un incidente mortale. Vittima un diciottenne che in scooter aveva consegnato delle pizze. Ha perso il controllo del mezzo e a causa del grave trauma toracico riportato e’ deceduto.Leggi qui le ultime notizie: IL TORINESE
Incidente in scooter: morto ragazzo di 18 anni
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