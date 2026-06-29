Le Gru XXL, da domani più grande con un investimento di più di 80 milioni di euro

Dopo il completamento del restyling realizzato tra il 2020 e il 2025, Le Gru entra in una nuova fase di sviluppo con l’avvio dei lavori di ampliamento. L’intervento segue il rinnovamento che negli ultimi anni ha interessato gallerie, piazze interne, collegamenti verticali, impianti e servizi, oltre alla realizzazione delle nuove coperture vetrate. Il nuovo progetto prevede la costruzione di oltre 7.700 metri quadrati di superficie aggiuntiva, destinata a ospitare 32 nuove attività tra negozi, punti di ristorazione e servizi. Le prime aperture sono previste dalla fine del 2026, mentre il completamento dell’intervento è programmato nel corso del 2027. Per accompagnare il periodo dei lavori è stata avviata la campagna di comunicazione “Le Gru XXL”, che richiama il tema dell’espansione del centro commerciale. Il concept grafico utilizza una versione ingrandita del logo per rappresentare visivamente la crescita della struttura. I lavori interessano più aree del complesso. Dallo scorso aprile è in corso il riassetto della zona che collega l’Area Mercato all’ingresso Nord. Il Mercato manterrà la propria vocazione dedicata ai prodotti alimentari freschi e alla possibilità di consumarli sul posto, mentre il ristorante Old Wild West sarà trasferito in nuovi spazi dotati anche di un’area esterna. Sono inoltre previsti l’ampliamento dei servizi igienici, con spazi dedicati alle famiglie e aree relax, e l’arrivo di nuovi punti vendita, tra cui Normal, Medi Market e un negozio Dyson di dimensioni maggiori. L’intervento principale riguarda la realizzazione di una nuova ala del centro commerciale. Dei 7.700 metri quadrati previsti, circa 4.700 saranno destinati a 14 negozi di medie e grandi dimensioni, mentre i restanti 3.000 metri quadrati ospiteranno una nuova Food Court con 18 attività dedicate alla ristorazione. La nuova area ristoro comprenderà anche uno spazio destinato a iniziative pubbliche, eventi e manifestazioni, mentre l’area verde esterna sarà riorganizzata per consentire nuovamente lo svolgimento di appuntamenti all’aperto. Per sostenere l’incremento previsto dei visitatori sarà costruito un secondo parcheggio multipiano. Il progetto comprende inoltre il rifacimento degli ingressi principali, una diversa organizzazione degli spazi esterni e dei parcheggi a raso, oltre al rinnovamento dell’isolamento termico dell’intero edificio. Prosegue parallelamente il programma di rinnovamento dei negozi già presenti. Dall’inizio dell’anno hanno riaperto con un nuovo allestimento Aw Lab, Calzedonia e Oltre, mentre MediaWorld e Toosider si sono trasferiti in locali più ampi. Sono in corso i lavori per McDonald’s, Foot Locker e JD Sports. Hanno invece recentemente aperto Le Papillon Burger Gourmet, Lovisa e Dan John. Per l’inizio di luglio è prevista anche l’apertura del primo punto vendita italiano del marchio Goovi. L’investimento per l’ampliamento supera gli 80 milioni di euro e si aggiunge ai 35 milioni già impiegati per il restyling concluso nel 2025, portando il valore complessivo degli interventi sul complesso a circa 115 milioni di euro. La progettazione architettonica è stata affidata allo studio H2G di Detroit, specializzato nella progettazione di spazi commerciali, mentre l’ingegnerizzazione è stata curata dallo studio PlannIng di Bologna. La realizzazione dei lavori è affidata all’impresa torinese SECAP. Anche questa fase del progetto segue criteri di sostenibilità ambientale e punta al conseguimento della certificazione BREEAM “Excellent”. L’intervento prevede l’impiego di soluzioni costruttive ad alta efficienza energetica, nuove coperture vetrate e l’aggiornamento degli impianti, nell’ambito di un programma di riqualificazione complessiva della struttura. «Entriamo in una nuova fase della vita del Centro: non si tratta solo di aggiungere metri quadrati, ma di costruire un Le Gru ancora più utile, accogliente, sostenibile e riconoscibile per le persone che lo vivono ogni giorno. Più spazi, più brand, più servizi: tutto è pensato per rendere l’esperienza sempre più comoda e più ricca, dal quotidiano ai weekend in famiglia. Non vediamo l’ora di condividere questo progetto con chi verrà a trovarci a Le Gru in versione XXL, dove a diventare più grandi non sono solo gli spazi ma anche le occasioni, le proposte e i momenti da vivere qui ogni giorno», dichiara Alessia Zuccolo, Shopping Center Manager di Le Gru.