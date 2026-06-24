Corsa dell’Aurora: sport e solidarietà accendono il quartiere



Oltre mille runner e più di 2.000 persone: Aurora si mobilita tra sport e solidarietà

Grande partecipazione ieri mattina, domenica 21 giugno, nel quartiere Aurora per la prima edizione della Festa dello Sport – Corsa dell’Aurora d’Estate, che ha visto mille partecipanti prendere parte alla corsa e oltre 2.000 persone coinvolte complessivamente nelle attività all’aperto, in una giornata all’insegna dello sport, della condivisione e della solidarietà.

Promossa da GOfit insieme alla Città di Torino e alla Circoscrizione 7, con il supporto dei partner Lavazza e Kappa, l’iniziativa ha trasformato il quartiere in un punto di ritrovo aperto alla comunità, coinvolgendo runner, famiglie, bambini e cittadini di tutte le età.

Cuore della giornata è stata la corsa solidale di 5 km, partita dal centro GOfit Mercato dei Fiori e snodatasi lungo alcuni dei luoghi simbolo del quartiere – dai Giardini Lavazza al Lungo Dora – in un percorso che ha attraversato un’area ricca di realtà associative, contribuendo a valorizzare il territorio e il suo tessuto sociale.

Al termine della corsa, la giornata è proseguita con le premiazioni e le attività all’aperto, in un clima di festa e condivisione: sono stati assegnati riconoscimenti ai partecipanti e premi speciali, mentre gli spazi si sono animati con attività sportive e sessioni guidate dai trainer GOfit, che hanno messo le loro competenze al servizio della comunità.

L’iniziativa ha confermato anche la sua forte vocazione solidale: il 100% del ricavato delle iscrizioni sarà devoluto a sostegno di progetti legati alla salute e all’istruzione.

Un impegno concreto che si traduce in 5.000 euro a favore della Fondazione Piemontese per la Ricerca sul Cancro – IRCCS di Candiolo, oltre a 1.700 euro per la Scuola Torino II e 1.700 euro per la Scuola Regio Parco, contribuendo direttamente al supporto del territorio e delle nuove generazioni.

La consegna ufficiale delle donazioni ha coinvolto GOfit, rappresentata da Juan Carnicer, direttore delle relazioni istituzionali e corporate di GOfit in Italia, insieme all’Assessore allo Sport Mimmo Carretta e al rappresentante della Circoscrizione 7 Ernesto Ausilio e al Coordinatore della Sottocommissione Sport Nando d’Apice.

All’iniziativa hanno preso parte anche i partner, tra cui Alessandra Bianco, Corporate Communication Director del Gruppo Lavazza, Lorenzo Boglione, Amministratore Delegato di BasicNet (Gruppo Kappa), e Roberto Coda-Zabetta, International Sales & Business Development Director di Enervit, in un momento simbolico che ha sottolineato il valore collettivo dell’evento.

Questa prima edizione rappresenta l’avvio di un percorso che punta a diventare un appuntamento fisso per la città: l’obiettivo è che 21 giugno diventi non solo l’inizio dell’estate, ma anche una giornata simbolo dedicata al benessere, alla comunità e alla partecipazione condivisa per Torino.

La Festa dello Sport – Corsa dell’Aurora d’Estate si conferma così un’iniziativa capace di unire sport, inclusione e impatto sociale, contribuendo a rafforzare il quartiere Aurora come luogo di incontro e socialità.





IL TORINESE