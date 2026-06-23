Un motociclista di 53 anni è morto nel pomeriggio di oggi in uno scontro con un’auto avvenuto a Bollengo, sulla strada statale 228, nei pressi del distributore Q8. Il ferito è stato soccorso dall’elicottero del 118 ma è deceduto poco dopo per i gravi traumi riportati.Leggi qui le ultime notizie: IL TORINESE
Nello scontro con un’auto sulla statale muore motociclista
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